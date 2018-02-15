هيئة الشواطئ ببورسعيد: جسر رملى لحماية قرية "الديبة" من الغرق





بورسعيد – محمد فرج

أكد المهندس العربى القشاوى مدير عام الهيئة المصرية لحماية الشواطئ ببورسعيد، خلال خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع "، بأن الهيئة تعلن حالة الطوارئ أثناء النوات البحرية بالمناطق الساحلية الممتده من شاطئ بورسعيد حتى منطقة الجميل، وشركات الغاز والبترول وبوغاز الجميل 2.

لافتا، أن الهيئة والمهندسين والفنيين العاملين بها، يعملون على على قدم وساق على رصد كافة التغيرات الحادثة بفعل "النوات" البحرية، فضلا التنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة والهيئة العامة للثروة السمكية، للتدخل الفورى لمعالجة المشكلات الناجمة والتى تطرأ بمنطقة الشاطئ .

وقال القشاوى، إن هناك تنسيق مع العميد أيمن سرى رئيس حى غرب، لعمل جسر رملى مؤقت لحماية منطقة غرب قرية الديبة، التى تعد من المناطق الأكثر خطورة، حيث تم إدراجها ضمن مشروع حماية المناطق الساحلية المنخفضة على طول ساحل البحر المتوسط، والممولة من صندوق المناخ الأخضر بتكلفة قدرها 32 مليون دولار.

وأضاف القشاوى، أن الخطة المستقبلية تحتاج مزيدا من أعمال التكثيف تزامنا مع التغييرات المناخية، وارتفاع منسوب سطح البحر لحمايتها من الغرق.