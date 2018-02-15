نهال عنبر من الأقصر: الرئيس السيسي بيلعب سياسة صح في حب مصر

جانب من الحضور بمؤتمر من اجل مصر





الأقصر – أحمد مرعى

ناشدت الفنانة نهال عنبر، أبناء محافظة الأقصر بالمشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة لتفويت الفرصة علي المعتدين علي مصر التي تحارب حالياً في سيناء، والتأكيد للعالم أجمع أن الشعب المصري علي قلب رجل واحد ويدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت نهال عنبر – في كلمتها بمؤتمر دعم الرئيس السيسي بالأقصر – أنها تحب تراب مصر وتعشق الأقصر كثيراً، مؤكدةً ان الإستعمار الفرنسي والإستعمار الإنجليزي لدي خروجهما من مصر خرجا وهم يتحدثان اللغة العربية، فالشعب المصري قوي وأصيل اللي في 30 يونيه أثبت للعالم كله أن الشعب المصري يد واحدة.

وطلبت نهال عنبر من أبناء الأقصر، ضرورة إثبات للعالم ان المصريين شعب قوي سيتوجه للإنتخابات للإدلاء بأصواتهم للتأكيد علي القوة والعظمة للشعب المصري، مؤكدةً أن مصر تحارب في سيناء حالياً عدو مجهول، وقالت: بكل قوة أعلن أني سأنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة ثانية وثالثة، لأنه رجل بيلعب سياسة صح ومش عشان بس بحبه ولكن عشان مصر، ومواجهة العدو اللي مش عاوز مصر تقوم تاني ومش هنقبل نشر اشاعات في المجتمع المصري.

وقالت نهال عنبر، إن مصر تحتاج للرئيس عبد الفتاح السيسي في الخطوة المقبلة في دورة رئاسية ثانية، لأنه القادر علي مواجهة تلك الكيانات التي تريد هدم المجتمع المصري، وقالت في نهاية كلمتها: "تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

وكان شهد ميدان أبو الحجاج الأقصري بوسط مدينة الأقصر، مساء اليوم الخميس، مؤتمر جماهيري حاشد بحضور المئات من أبناء الصعيد، للإعلان عن دعم أبناء المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثانية، برعاية جمعية من أجل مصر.