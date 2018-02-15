نقيب المحامين بالمنوفية: "اليوم السابع" تجربة شابة لإعلاميين وطنيين





المنوفية – محمود شاكر

قال خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية، إن "اليوم السابع" كانت صاحبة السبق بإطلاق الموقع الالكترونى، الذى كان مواكباً لاحدث التقنيات الفنية، وأصبح منذ اليوم الأول المصدر الرئيسى للأخبار.

وأوضح راشد، أن الإصدار اليومى لـ"اليوم السابع" فتح شكل جديد لصحافة رشيقة تقدم المعلومة، والخبر بصياغة عصرية مع تنوع فى الأبواب بشكل كبير.

وأكد راشد، أنه فى المجمل "اليوم السابع" تجربة شابة يقوم عليها واحد من أهم الإعلاميين المنحازين للوطن وقضاياة، دون مواربة فى مرحلة فاصلة فى تاريخ مصر شهدت ثورتين، وما تلاهما من تحولات كبرى .