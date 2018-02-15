نقيب البيطريين: اليوم السابع الموقع الأكثر تميزا بين جميع المواقع الإلكترونية

نقيب البيطريين: اليوم السابع الموقع الأكثر تميزا بين جميع المواقع الإلكترونيةالخميس، 15 فبراير 2018 03:00 ص
الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
أكد الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، أنه من أحد محبى وقارئى جريدة اليوم السابع، قائلا:" إن الكوكبة التى تعمل فيها يحققون أداء متميز جدا، وصحافة أكثر من رائعة، كما أن الموقع الإلكترونى الخاص بها، هو الأكثر تميزا بين جميع المواقع الإلكترونية الصحفية على مستوى العالم العربى"
وأضاف العامرى، أن الجريدة أصبحت بالنسبة له المصدر الأساسى والرئيسى، لأى خبر موجود يحتاج الإطلاع عليه ومتابعته، موجها التهنئة للقائمين على الجريدة والموقع الإلكتورنى، لتحقيقهم إثراء أكثر من رائع فى عالم الصحافة.
إضافة تعليق
بالأرقام.. إقبال غير متوقع على قرعة الأراضى التكميلية.. أعداد المتقدمين على الإسكان الاجتماعى 200% بإجمالى 60 ألف مواطن.. و60% على قطع المتميز و50% على الأراضى الأكثر تميزا.. واليوم آخر موعد للتقديم
صور.. "احترس أمريكا غير أمنة".. حادث إطلاق نار جديد فى الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين داخل بمدرسة بولاية فلوريدا.. الشرطة تعتقل مسلح بعد عمليات كر وفر.. وترامب يصف الحادث بـ"الرهيب"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة