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نقيب البيطريين: اليوم السابع الموقع الأكثر تميزا بين جميع المواقع الإلكترونية

الخميس، 15 فبراير 2018 03:00 ص
نقيب البيطريين: اليوم السابع الموقع الأكثر تميزا بين جميع المواقع الإلكترونية الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين


كتبت آية دعبس
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أكد الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، أنه من أحد محبى وقارئى جريدة اليوم السابع، قائلا:" إن الكوكبة التى تعمل فيها يحققون أداء متميز جدا، وصحافة أكثر من رائعة، كما أن الموقع الإلكترونى الخاص بها، هو الأكثر تميزا بين جميع المواقع الإلكترونية الصحفية على مستوى العالم العربى"

 

وأضاف العامرى، أن الجريدة أصبحت بالنسبة له المصدر الأساسى والرئيسى، لأى خبر موجود يحتاج الإطلاع عليه ومتابعته، موجها التهنئة للقائمين على الجريدة والموقع الإلكتورنى، لتحقيقهم إثراء أكثر من رائع فى عالم الصحافة.

 

 


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