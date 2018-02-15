نائب ألمانى يصف الأتراك بـ"تجار الكمون" و"رعاة الإبل"الخميس، 15 فبراير 2018 07:28 م
الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
برلين (أ ف ب)
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أعلنت الجالية التركية فى ألمانيا الخميس، أنها تنوى رفع شكوى بتهمة "التحريض على الكراهية" بعد شتائم أطلقها نائب من اليمين المتطرف واصفا أفراد الجالية بـ"تجار الكمون" و"رعاة الإبل".
وقال رئيس الجالية التركية فى ألمانيا جوكاى صوفوأوغلو لوكالة الأنباء الألمانية "لا يمكن تجاهل مثل هذه الشتائم وتحملها بصمت".
كما سيرفع الاتحاد التركى فى برلين ومنطقة براندبرج المحيطة بالعاصمة الألمانية، شكوى مماثلة.
والشكويان هما ضد مسئول حزب "البديل من أجل ألمانيا" من اليمين المتطرف فى ساكس أنهالت شرق البلاد، أندريه بوكينبرج الذى أعلن الأربعاء خلال اجتماع سياسى الأربعاء أن الأتراك "تجار الكمون يتحملون مسئولية إبادة 1,5 مليون شخص" فى إشارة إلى إبادة الأرمن (1915-1916) التى تنفيها أنقرة.
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