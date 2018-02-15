ميليشيا الحوثى تقصف أحد المساجد فى مديرية حيس جنوبى الحديدة





أبوظبى أ ش أ

قصفت ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران اليوم الخميس، أحد المساجد فى مديرية حيس جنوبى محافظة الحديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن مليشيات الحوثى قصفت باستخدام المدفعية الثقيلة، الجامع الكبير فى مديرية حيس، ما أسفر عن تدميره، فيما تواصل المليشيات قصف منازل المدنيين والأحياء السكنية بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا فى محاولة منها لإيقاف وعرقلة تقدم الجيش اليمنى لتحرير مديرية الجراحي.

وتمارس المليشيات تهديداتها بحق سكان قرى العبادية والجلادة ودباس التى تقع جنوب شرق مديرية الجراحى وتطالبهم بالنزوح الجماعى وإخلاء منازلهم بالقوة، لاتخاذها ثكنات عسكرية، إضافة إلى تفخيخ القرى بالألغام و المتفجرات لعرقلة تقدم الجيش اليمني.

وتواصل القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، تنفيذ عملية الإسناد النارى واللوجستى والاستطلاع الذى توفره للقوات اليمنية خلال تقدمها نحو مديرية الجراحي.