ميركل: غير مستعدون لفتح صفحة جديدة مع تركيا





برلين (أ ف ب)

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس، من أن العلاقات المتوترة مع تركيا لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها بدون أن تقوم أنقرة بإطلاق سراح صحفى تركى ألمانى وتحسن أوضاع دولة القانون.

والتقت ميركل رئيس الوزراء التركى بن على يلديريم فى برلين لإجراء محادثات من المتوقع أن تشكل بدء التحسن بين البلدين بعد عام ونصف عام من التوتر.

لكنها أبلغت محاورها بأن الوقت لطى الصفحة لم يحن بعد.

وقالت للصحافة بعد اللقاء إن زيارة برلين تشكل "مؤشرا إلى اهتمام الطرفين بتحسين العلاقات التركية الألمانية وربما جعلها تستند إلى أساس من القيم المشتركة، ولكن هذا ليس امرا سهلا فى الوقت الحالى".

والعقبة الرئيسية فى الخلاف هى اعتقال دام أكثر من عام فى تركيا للصحفى الألمانى التركى دنيز يوجيل الذى تتهمته أنقرة بدعم "الإرهاب" لكن من دون توجيه أى اتهام له حتى الآن.