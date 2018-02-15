منظمة دولية: أكثر من 350 مليون طفل بالعالم يعيشون فى مناطق صراع

منظمة دولية: أكثر من 350 مليون طفل بالعالم يعيشون فى مناطق صراعالخميس، 15 فبراير 2018 09:26 ص
أطفال فى مناطق صراعات ـ صورة أرشيفية
لندن(أ ش أ)
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ذكرت منظمة " أنقذوا الأطفال " الدولية الخيرية اليوم الخميس، أن أكثر من 350 مليون طفل،أى ما يعادل طفلا من بين كل 6 أطفال فى العالم يعيشون حاليا فى مناطق تشهد صراعات وحروب .
وأوضحت المنظمة - فى تقرير أورده راديو هيئة الإذاعة البريطانية ( بى بى سى ) - أن العدد الفعلى لهؤلاء الأطفال قد ارتفع بنسبة 75 % خلال السنوات الـ 25 الأخيرة،وأضافت أن الأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا فى هذه المناطق قد تضاعف عددهم أربع مرات منذ عام 2010 .
من جانبها .. قالت كيتى هيرير المسئولة بالمنظمة" إن بعض الصراعات حول العالم تستمر لوقت أطول وتكون أشد عنفا،كما أن الجناة لا يحاسبون لاستهدافهم المدنيين ولاسيما الأطفال،حيث إن الأطفال هم الأكثر عرضة للخطر " .
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