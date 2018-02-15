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الخميس، 15 فبراير 2018 05:16 م
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بحضور مصطفى الفقى..

مناقشة رسالة دكتوراه حول تغطية الانتخابات الرئاسية بـ"إعلام القاهرة"

الخميس، 15 فبراير 2018 05:16 م
مناقشة رسالة دكتوراه حول تغطية الانتخابات الرئاسية بـ"إعلام القاهرة" جامعة القاهرة


كتب - وائل ربيعى تصوير محمود فخرى
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بدأت منذ قليل، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة لبنى الجابرى، بعنوان: "اعتماد الجمهور المصرى على التليفزيون والإنترنت فى الحصول على المعلومات حول الانتخابات الرئاسية فى مصر- دراسة ميدانية على الشباب الجامعى والنخبة السياسية"، بمدرج 1 بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

وتضم لجنة المناقشة كل من أستاذ دكتور مني الحديدي مشرفا ومناقشاً والدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الاسكندرية مناقشاً وأستاذ دكتور اماني فهمي عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشاً، يوم الخميس 15 فبراير 2018 بكلية الإعلام جامعة القاهرة الساعة الرابعة عصرًا.

 


 

 

 


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الانتخابات الرئاسية



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