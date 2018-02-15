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مناقشة أعمال بيتهوفن خلال نادى الفنون بدار أوبرا دمنهور

الخميس، 15 فبراير 2018 06:51 م
مناقشة أعمال بيتهوفن خلال نادى الفنون بدار أوبرا دمنهور الموسيقار هشام جبر


البحيرة - ناصرجودة وجمال أبو الفضل
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أكد الموسيقار هشام جبر، على أهمية دور الموسيقى فى تطوير الأمم والارتقاء بوجدان وعقول الشعوب. مضيفا أن هناك الكثيرين من الناس يعتبرون الموسيقى أقل أهمية من الفنون الأخرى، ولذلك لا يعيروها اهتماما كافيا مع أن كل الفنون تطمح بأن تكون موسيقى كما قال الفيلسوف الألمانى "شوبنهاور" باعتبارها الشكل الأعلى للفنون.

جاء ذلك خلال فعاليات نادى فنون الأوبرا بمسرح أوبرا دمنهور، الذى يقام ﻷول مرة بإدارة الفنانة التشكيلية إيمان مكاوى.

وقام الموسيقار هشام جبر بمناقشة مفهوم الأوركسترا عند الفنان العالمى لودفيج بيتهوفن، وتم تقديم عرض وثائقى للسيمفونية الخامسة لبيتهوفن الذى يرجع تاريخها إلى عام 1804، والتى تعد من أشهر المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية خلال العصر الحديث.

من جانبه قال محمد ظريف مدير دار أوبرا دمنهور، إن نادى فنون الأوبرا هى تجربة جديدة تقيمها دار الأوبرا المصرية ﻷول مرة بمسرح أوبرا دمنهور، تحت إشراف الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا وإدارة الفنانة إيمان مكاوى التى تقدمت بهذه الفكرة لتنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف أنه سيتم إقامة فعاليات نادى الفنون بشكل شهرى لتبسيط كافة أوجه الفنون الراقية و تنمية الذوق الفنى للجمهور خاصة الشباب.

وأوضح مدير أوبرا دمنهور أن برنامج نادى الفنون يتضمن تقديم العروض الأوبرالية المختلفة وعروض الموسيقى العربية والتراثية بالإضافة إلى فنون البالية والفنون التشكيلية ويتم مناقشة تلك العروض بمشاركة أشهر الفنانين والمثقفين فى مصر .


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