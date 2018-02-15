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مليشيات الحوثى تحتجز شحنة إغاثية فى محافظة إب

الخميس، 15 فبراير 2018 11:50 م
مليشيات الحوثى تحتجز شحنة إغاثية فى محافظة إب الحوثيين


(أ ش أ)
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احتجزت مليشيات الحوثى الانقلابية فى منفذ جمركى استحدثته فى إب وسط اليمن، شحنة أدوية إغاثية طارئة فى المحافظة.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن مصادر طبية قولها "إن المليشيات تحتجز منذ يومين، فى جمارك (إب المستحدث)، شاحنة إغاثة مقدمة من إحدى المنظمات الأممية، لمرضى الفشل الكلوي.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين يحتجزون تلك المواد الإغاثية للمطالبة بإتاوات مالية عادة ما تفرضها تلك المليشيات وقياداتها فى المحافظة على المعونات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية.

وكان الحوثيون قد استحدثوا فى محافظة إب مطلع نوفمبر الماضي، مصلحة جمارك على خط "إب ـ الضالع" لتحصيل إتاوات جديدة على لشحنات التجارية والمساعدات الإنسانية كذلك سبق احتجاز شحنات إغاثية أكثر من مرة فى هذا المنفذ.


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