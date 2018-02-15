مكتب مصر للطيران فى انجامينا يقدم الهدايا للمسافرين احتفالا بعيد الحب





كتبت-رحاب نبيل

احتفل مكتب مصر للطيران بالعاصمة التشادية انجامينا، بعيد الحب مع المسافرين على متن الطائرة، ويأتى ذلك فى إطار مشاركة الشركة للركاب فى المناسبات المختلفة.