مكتب مصر للطيران فى انجامينا يقدم الهدايا للمسافرين احتفالا بعيد الحب

مكتب مصر للطيران فى انجامينا يقدم الهدايا للمسافرين احتفالا بعيد الحبالخميس، 15 فبراير 2018 03:55 م
بنجامينا عاصمة تشاد
كتبت-رحاب نبيل
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احتفل مكتب مصر للطيران بالعاصمة التشادية انجامينا، بعيد الحب مع المسافرين على متن الطائرة، ويأتى ذلك فى إطار مشاركة الشركة للركاب فى المناسبات المختلفة.
وحرص طاقم طائرة مصر الطيران على توزيع الهدايا التذكارية على المسافرين على متن الطائرة وفور وصولهم المطار.
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