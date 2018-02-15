مقتل 10 إرهابيين فى عملية عسكرية فرنسية بمالى

مقتل 10 إرهابيين فى عملية عسكرية فرنسية بمالىالخميس، 15 فبراير 2018 06:02 ص
الجيش المالى- أرشيفية
أ ف ب
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قتل 10 أفراد على الأقل يُشتبه فى أنهم إرهابيون، الأربعاء، فى شمال شرق مالي، خلال عملية جوية وبرية شنتها القوات الفرنسية واستهدفت اياد اغ غالى زعيم مجموعة أنصار الدين، وفق ما أفادت مصادر أمنية متطابقة.
وأوضح مصدر أمنى أجنبى متواجد فى مالى لوكالة أنّ "قاعدة زعيم الشبكة إياد اغ غالى فى تنزواتين هى التى شكّلت الهدف الرئيسى لهذه العملية".
وأضاف المصدر طالبا عدم كشف اسمه، أنّ العملية تمت الاربعاء "بالقرب من ايناغالواس على بعد 900 متر من الحدود الجزائرية.
وجماعة انصار الدين المتحالفة مع تنظيم القاعدة، هى واحدة من الجماعات المسلحة التى سيطرت على شمال مالى قبل سنوات.
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