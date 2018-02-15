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مقتل قيادى بـ"داعش" و3 آخرين فى محافظة ديالى بالعراق

الخميس، 15 فبراير 2018 08:20 م
مقتل قيادى بـ"داعش" و3 آخرين فى محافظة ديالى بالعراق القوات العراقية - أرشيفية


(أ ش أ)
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أعلن رئيس اللجنة الأمنية فى محافظة ديالى العراقية صادق الحسيني، اليوم الخميس، مقتل الأمير العسكرى لتنظيم (داعش) الإرهابى فى حوض الوقف شمال شرقى المحافظة متأثرا بجراح أصيب بها منذ أسبوع.

وقال الحسيني- فى تصريح لفضائية (السومرية نيوز) العراقية- إن ما يسمى بالأمير العسكرى لتنظيم (داعش) فى حوض الوقف شمال شرق ب‍عقوبة قُتل متأثرا بجراح أصيب بها قبل أسبوع بعد استهداف وكر للتنظيم قرب بساتين المخيسة بغارة جوية وفق المعلومات الاستخبارية.

وأوضح أن الغارات الجوية أسهمت فى قتل العديد من قادة (داعش) فى الأشهر الماضية خاصة ضمن قاطع حوض الوقف التى ما تزال تنشط به بعض الخلايا النائمة للتنظيم.

ومن جانب آخر، أفاد مصدر أمنى بأن قوات الحشد الشعبى العراقية تمكنت من قتل ثلاثة عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابى قرب مدينة مطبيجية القريبة من محافظة صلاح الدين.

وأوضح المصدر أن قوات الحشد الشعبى والقوات الأمنية تمكنت من إحباط هجوم (داعش) فى منطقة مطيبيجة بين ديالى وصلاح الدين وتم قتل ثلاثة عناصر من التنظيم الإرهابى وهرب الآخرون إلى عمق المدينة.

يشار إلى أن العديد من قادة تنظيم (داعش) سقطوا بين قتيل وجريح خلال الأشهر الماضية نتيجة ضربات جوية استهدفت مضافات للتنظيم فى حوض الوقف شمال شرقى ديالي.


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