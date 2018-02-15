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مقتل شخص فى انفجار عبوة ناسفة بالعراق

الخميس، 15 فبراير 2018 07:05 ص
مقتل شخص فى انفجار عبوة ناسفة بالعراق انفجار فى العراق- أرشيفية


أ ش أ
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 لقى شخص عراقى مصرعه، الأربعاء، إثر تفجير عبوة ناسفة وسط ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين بالعراق .

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن مصدر أمنى قوله، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة اسفل عجلة تابعة لمدنى انفجرت عليه خلال خروجه من منزله وسط ناحية العلم بصلاح الدين، وأدت إلى قتله فى الحال".


وأوضح المصدر أن شرطة الناحية توجهت الى مكان الحادث ونقلت الجثة للطب العدلى وطوقت مكان الحاث واجرت حملة تفتيش موسعة بحثا عن مطلوبين.


وفى نفس السياق، ألقت القوات الأمنية القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء العراقى وسط قضاء الخالص بمحافظة ديالى.


وقال مصدر أمني، إن “قوة امنية من الشرطة المحلية نفذت عملية امنية بحق ثلاثة مطلوبين للقضاء متورطين بعمليات خطف وابتزاز السكان فى ديالى”، مبينا ان “المطلوبين كانوا فى منزل سكنى وسط قضاء الخالص”.
 

 


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