مطار القاهرة يستقبل 14 مصريا مرحلين من السعودية ولبنان لمخالفتهم شروط الإقامة

مطار القاهرة يستقبل 14 مصريا مرحلين من السعودية ولبنان لمخالفتهم شروط الإقامةالخميس، 15 فبراير 2018 10:53 م
مطار القاهرة الدولي
كتب محمد طنطاوى
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استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 14 مرحلا مصريا بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل داخل المملكة العربية السعودية ولبنان.
وأفاد مصدر بالمطار بأن 12 مرحلا وصلوا على متن الطائرة المصرية من جدة، كما وصل آخرون قادمين على متن طائرة الخطوط اللبنانية القادمة من بيروت، وأمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأقر المرحلون في المناقشات التى جرت معهم ان السلطات الأمنية السعودية واللبنانية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة.
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