video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 فبراير 2018 05:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مطار القاهرة يستقبل 14 مصريا مرحلين من السعودية ولبنان لمخالفتهم شروط الإقامة

الخميس، 15 فبراير 2018 10:53 م
مطار القاهرة يستقبل 14 مصريا مرحلين من السعودية ولبنان لمخالفتهم شروط الإقامة مطار القاهرة الدولي


كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق

 
استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 14 مرحلا مصريا بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل داخل المملكة العربية السعودية ولبنان.
 
وأفاد مصدر بالمطار بأن 12 مرحلا وصلوا على متن الطائرة المصرية من جدة، كما وصل آخرون قادمين على متن طائرة الخطوط اللبنانية القادمة من بيروت، وأمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية. 
 
وأقر المرحلون في المناقشات التى جرت معهم ان السلطات الأمنية السعودية واللبنانية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة

مطار القاهرة

مرحلين

المصريين في الخارج

الأجهزة الأمنية

الخطوط المصرية

شروط العمل والاقامة

الهجرة غير الشرعية



لا تفوتك
"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

تفاصيل إطلاق نار قرب كمين شرطة بالعدوة . سيارتى دفع رباعى هاجمت الكمين على الطريق الصحراوى الغربى وتعامل الأفراد الكمين معهما دون وقوع إصابات.. مصدر أمنى: ضبط سيارة المشتبه بهم والقبض على قائدها

تفاصيل إطلاق نار قرب كمين شرطة بالعدوة . سيارتى دفع رباعى هاجمت الكمين على الطريق الصحراوى الغربى وتعامل الأفراد الكمين معهما دون وقوع إصابات.. مصدر أمنى: ضبط سيارة المشتبه بهم والقبض على قائدها

تعديلات تشريعية جديدة لدعم الدولة فى حربها على الإرهاب.. الحكومة توافق على تغليظ عقوبة بعض الجرائم بقانون مكافحة الإرهاب والمنشأت السياحية والمرور.. ونواب بالبرلمان: لن نتوانى عن إقرارها بمجرد إرسالها

تعديلات تشريعية جديدة لدعم الدولة فى حربها على الإرهاب.. الحكومة توافق على تغليظ عقوبة بعض الجرائم بقانون مكافحة الإرهاب والمنشأت السياحية والمرور.. ونواب بالبرلمان: لن نتوانى عن إقرارها بمجرد إرسالها

مهرجان برلين ينشر الصورة الأولى من فيلم High Life

مهرجان برلين ينشر الصورة الأولى من فيلم High Life

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة