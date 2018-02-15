مصر للطيران تحصل على "الأيزو" في الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية





كتب محمد طنطاوى

حصلت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية على شهادة الأيزو الدولية في مجال الجودة والسلامة المهنية، وذلك بعد اجتياز التفتيش السنوي الذي أجراه وفد متخصص من شركة TÜVRheinland، أحد الشركات العالمية المانحة لشهادة الأيزو، حيث استغرق التفتيش 4 أيام تم خلالها المراجعة على جميع الأنشطة الإدارية التي تقوم بها الشركة وقياس مدى التزامها بتطبيق المعايير الدولية في مجال الجودة والسلامة الجوية.

وصرح صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قائلاً: "يسعدني حصول الشركة على شهادة الأيزو الدولية هذا العام، وذلك نظراً لأهمية تلك الاعتمادات الدولية خاصة عند إجراء أي اتفاقيات أو بروتوكولات تعاون مع الشركات والمنظمات العالمية الكبرى والتي تشترط الحصول على هذه الشهادات."

ومن جانبه أكد الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية: " إن الشركة قد نجحت في الحصول على هذا الاعتماد بعد الانتهاء من إجراءات التفتيش السنوي الخاصة بمراجعة أنظمة الشركة الإدارية وكيفية تشغيلها وفقاً للمعايير المنصوص عليها للحصول على الأيزو، وهو ما يعكس مدى التزام مصر للطيران بالمعايير الدولية، حيث تم مراجعة نظم العمل في قطاعات العمليات، والضيافة والشؤون التجارية وكذلك الإدارات العامة التابعة للشركة القابضة.

وقد مُنحت الشركة هذا العام على شهادة الأيزو2015-9001 في نظام الجودة وعلى شهادتي الأيزو 2015-14001 و2007-18001 في نظامي البيئة والسلامة والصحة المهنية.

من ناحية أخرى أشاد وفد شركة TÜVRheinland، المكون من خمس أفراد، بالتزام الشركة بتطبيق كافة المعايير الدولية المعمول بها والتي يجب توافرها فيما يتعلق بالجودة والسلامة المهنية من أجل الحصول على الأيزو، كما أعرب الوفد عن امتنانه بتعاون العاملين بالشركة طوال فترة التفتيش.

ويذكر أن شهادة "الأيزو" يتم منحها لشركات الطيران التي تجتاز معايير السلامة والجودة وفقًا للمقاييس العالمية كل ثلاث سنوات وقد منحت مصر للطيران شهادة الأيزو للمرة الأولى في عام 2004.

هذا وتعد شركة TÜVRheinland ضمن الشركات العالمية المعتمدة من قِبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الآياتا) في مجال مراجعات "الأيزو" ومقرها الرئيسي ألمانيا.