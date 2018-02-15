مصادر عسكرية سورية: الجيش يرفض التدخل فى عفرين قبل تسليم الأسلحة الكردية





(أ ش أ)

رفض الجيش السورى طلبا من الأكراد بدخول القوات الحكومية السورية إلى عفرين، قبل تسليم التنظيمات الكردية سلاحها.

ونقلت قناة "روسيا اليوم " اليوم الخميس، عن مصادر عسكرية سورية قولها إن القيادة السورية اشترطت لدخول الجيش السورى إلى عفرين، تسليم وحدات حماية الشعب الكردى السلاح للدولة السورية.

وأضاف المصدر، أن الرد من الجانب الكردى جاء بالرفض، مؤكدا أنه بذلك لم يتفق الطرفان.

كان القائد العام لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية، سيبان حمو، لم يستبعد مطلع الأسبوع الجاري، إمكانية دخول الجيش السورى إلى عفرين لمساعدة الفصائل الكردية على التصدى للهجوم التركى على مدينة عفرين.

وسبق أن طالبت الإدارة الذاتية الكردية فى عفرين السلطات السورية بالتدخل لحماية المنطقة ونشر القوات على الحدود مع تركيا.