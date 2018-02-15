مساجد مصر تتحدث عن حماية الأوطان بين فرض العين وفرض الكفاية غدا الجمعة

مساجد مصر تتحدث عن حماية الأوطان بين فرض العين وفرض الكفاية غدا الجمعةالخميس، 15 فبراير 2018 04:03 م
خطبة الجمعة - أرشيفية
كتب لؤى على
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تتحدث مساجد مصر غدا فى خطبة الجمعة عن "حماية الأوطان بين فرض العين وفرض الكفاية "، بعدما حددته وزارة الاوقاف موضوعا للخطبة الجمعة.
وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
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