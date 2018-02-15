مرور أسيوط يعقد لقاءات لطلاب المدارس للتوعية بقواعد واداب المرور





أسيوط – هيثم البدري

استقبلت وحدة مرور أبوتيج بمديرية أمن أسيوط، اليوم الخميس، عددًا من طلاب مدارس روضة نزلة أبو كعب الابتدائية ومدرسة جميل أبو عقرب للغات، بإدارة أبوتيج التعليمية، لشرح قواعد وآداب المرور، وذلك من خلال إلقاء محاضرة عملية على الطلبة مدعومة بفيديو كرتونى للتوضيح.



طلاب المدارس فى زيارة مرور أسيوط طلاب المدارس فى زيارة مرور أسيوط



ضابط يشرح قواعد المرور للطلاب

ووزعت الوحدة بعض الهدايا العينية على الطلبة، وقدموا كل الشكر لوزارة الداخلية على الجهد المبذول لتوعية طلاب المدارس، بقواعد المرور، وعلى ما تبذله من جهد لتحقيق التواصل وتوطيد العلاقة بين جهاز الشرطة، وكافة أطياف المجتمع متمنين استمرار تلك اللقاءات فى المستقبل.

وأشار مدير أمن أسيوط اللواء جمال شكر إلى أن تلك اللقاءات المجتمعية تأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، لتفعيل أطر التواصل الاجتماعى مع كافة أطياف وفئات المجتمع وخصوصا براعم المستقبل، وتحسين الصورة الذهنية لرجال الشرطة لديهم.