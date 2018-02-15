video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 فبراير 2018 09:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة إندونيسية توجه اتهامات لمؤسس جماعة أنصار الدولة بتدبير هجمات

الخميس، 15 فبراير 2018 09:19 ص
محكمة إندونيسية توجه اتهامات لمؤسس جماعة أنصار الدولة بتدبير هجمات الشرطه الاندونيسية -أرشيفية


رويترز
إضافة تعليق

اتهمت محكمة إندونيسية، اليوم الخميس، رجل الدين المتشدد أمان عبد الرحمن بأنه دبر من محبسه سلسلة من الهجمات فى البلاد بينها هجوم انتحارى فى العاصمة جاكرتا عام 2016.

وعبد الرحمن هو مؤسس جماعة أنصار الدولة المرتبطة بتنظيم داعش وهى جماعة تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

ونقلت الشرطة عبد الرحمن إلى قاعة المحكمة فى جاكرتا ووقف أكثر من عشرة ضباط مدججين بالسلاح لحراسة القاعة فيما تلا مدعون الاتهامات.

ووفقا للائحة الاتهام يحاكم عبد الرحمن بتهم "التخطيط و/أو حشد آخرين لتنفيذ هجمات إرهابية. لزرع الخوف فى نفوس العامة".

وأبلغت المدعية أنيتا ديوايانى المحكمة أن عبد الرحمن بايع تنظيم داعش فى 2014 وحث آخرين على تنفيذ سلسلة من الهجمات، وتحدثت المدعية عن مخطط مزعوم لشن هجوم "على غرار هجوم باريس" يستهدف الأجانب ولا سيما المواطنين الفرنسيين والروس.

وتلت ديوايانى أسماء الضحايا فى بعض الهجمات التى اتهم عبد الرحمن بتدبيرها ومنها هجوم فى يناير كانون الثانى 2016 قتل خلاله ثمانية أشخاص بينهم أربعة مهاجمين بعد أن هاجم مفجرون انتحاريون ومسلحون وسط العاصمة.

وقالت المدعية إن عبد الرحمن مسؤول عن هجوم انتحارى العام الماضى أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة فى محطة حافلات بجاكرتا وتفجير كنيسة فى ساماريندا بجزيرة بورنيو أدى إلى إصابة أربعة أطفال.

وأبلغ عبد الرحمن المحكمة أنه فهم الاتهامات ولا اعتراض لديه على لائحة الاتهام، ولم يتسن الوصول بعد لمحاميه للتعقيب.

كانت الشرطة أعادت إلقاء القبض على عبد الرحمن العام الماضى بعد أن قضى عقوبة السجن لإقامته معسكرا لتدريب متشددين فى إقليم اتشيه الإندونيسي.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيضانات تغرق مئات البيوت وتشرد الآلاف فى إندونيسيا

إندونيسيا تحقق فى قتل أحد حيوانات إنسان الغاب المهدد بالانقراض

الحوار العالمى للسعادة بدبى يستعرض تجربة هرم السعادة فى إندونيسيا

صور.. 27 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية فى إندونيسيا

القبض على مسلح هاجم كنيسة فى إندونيسيا وأصاب 4 أشخاص أحدهم كاهن

صور.. تشييع جثامين ضحايا تصادم حافلة بدراجة نارية فى إندونيسيا

السجن 7 سنوات لزعيم شبكة تابعة لداعش فى إندونيسيا لإدانته بتهريب أسلحة

اخبار عالميه

عالم

اخبار العالم اليوم

اندونيسيا

الشرطه الاندونيسيه



لا تفوتك
فيفا: محمد صلاح فى المركز الثامن بقائمة أفضل هدافى أفريقيا بدورى أبطال أوروبا

فيفا: محمد صلاح فى المركز الثامن بقائمة أفضل هدافى أفريقيا بدورى أبطال أوروبا

الليلة.. نجم سهيل يزين سماء الوطن العربى ويبعد 313 سنة ضوئية عن الأرض

الليلة.. نجم سهيل يزين سماء الوطن العربى ويبعد 313 سنة ضوئية عن الأرض

بالأرقام.. إقبال غير متوقع على قرعة الأراضى التكميلية.. أعداد المتقدمين على الإسكان الاجتماعى 200% بإجمالى 60 ألف مواطن.. و60% على قطع المتميز و50% على الأراضى الأكثر تميزا.. واليوم آخر موعد للتقديم

بالأرقام.. إقبال غير متوقع على قرعة الأراضى التكميلية.. أعداد المتقدمين على الإسكان الاجتماعى 200% بإجمالى 60 ألف مواطن.. و60% على قطع المتميز و50% على الأراضى الأكثر تميزا.. واليوم آخر موعد للتقديم

صور.. "احترس أمريكا غير أمنة".. حادث إطلاق نار جديد فى الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين داخل بمدرسة بولاية فلوريدا.. الشرطة تعتقل مسلح بعد عمليات كر وفر.. وترامب يصف الحادث بـ"الرهيب"

صور.. "احترس أمريكا غير أمنة".. حادث إطلاق نار جديد فى الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين داخل بمدرسة بولاية فلوريدا.. الشرطة تعتقل مسلح بعد عمليات كر وفر.. وترامب يصف الحادث بـ"الرهيب"

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

نيابة أمن الدولة تبدأ غداً التحقيق مع أبو الفتوح لاتصاله بتنظيم الإخوان

نيابة أمن الدولة تبدأ غداً التحقيق مع أبو الفتوح لاتصاله بتنظيم الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة