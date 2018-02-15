محكمة أمريكية: قرار ترامب بشأن حظر سفر أشخاص من 6 دول ينتهك الدستور





(أ ش أ)

رفضت محكمة استئناف الدائرة الرابعة فى ريتشموند بولاية فرجينيا الأمريكية، قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن حظر سفر أشخاص من ست دول ذات أغلبية مسلمة.

وذكرت المحكمة وفقا لفضائية (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس، أن قرار ترامب ينتهك الدستور الأمريكى لانطوائه على تمييز على أساس الدين.

وبهذا القرار أصبحت محكمة استئناف الدائرة الرابعة فى ريتشموند ثانى محكمة استئناف اتحادية تصدر قرارا ضد الحظر الذى أعلنه ترامب فى سبتمبر.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد بدأت فى ديسمبر الماضي، التنفيذ الكامل لأمر حظر السفر الذى أصدره الرئيس دونالد ترامب ضد ست دول ذات أغلبية مسلمة، بعد موافقة المحكمة العليا على تنفيذ الأمر أثناء نظر الطعون القانونية عليه.

كان قد وجه أمر ترامب، وزارتى الخارجية والأمن الداخلى بتقييد دخول الأشخاص من تشاد وإيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن فضلا عن أفراد من فنزويلا وكوريا الشمالية.