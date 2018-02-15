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محافظ كفر الشيخ: احتفال "اليوم السابع" وافق عيد انتصارنا على الإرهاب

الخميس، 15 فبراير 2018 04:56 ص
محافظ كفر الشيخ: احتفال "اليوم السابع" وافق عيد انتصارنا على الإرهاب اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ ، إنه يهنئ اليوم السابع بعيده العاشر ، مؤكداً أنه من المتابعين للموقع وللجريدة، ويهنئ الكاتب الكبير خالد صلاح رئيس التحرير، على النجاح الكبير لتعبيره عن جميع أطياف الشعب ونبض أفراد المجتمع بكل المحافظات، ويكفى أن عيدها أتي مع أعياد إنتصاراتنا على الإرهاب بسيناء، وبمختلف ربوع مصر، والتي لا تقل عن انتصاراتنا فى حرب 1973م ، كما أن احتفال الموقع  بالعيد العاشر أتى والمصريون يحتفلون بعيد الحب.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، إن الموقع والجريدة يلقيان نجاحاً كبيراً، لأنهما يعبران عن نبض الشعب لدورهما  الإيجابى ، ويكفيكم فخراً بأن يُشهد للموقع ولمراسليه ولكتيبه العمل بالكفاءة والمصداقية والإنتشار وبالرؤى المستقبلية بالإضافة إلى الأقسام المتعددة التى يضمها الموقع  تباعاً، والموضوعات التى يتناولها قيادات الموقع ومراسليه، فإنها شهادة توضع على صدر جريدة اليوم السابع، ممنياً  لكتبة العمل ولرئيس التحرير مزيد من النجاحات .

وقال الدكتور ماجد القمري ، رئيس جامعة كفر الشيخ ، إنه يطيب له تقديم التهنئة لمؤسسة اليوم السابع ، بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقها برئاسة الكاتب التميز الصحفي خالد صلاح ، وأسرة العمل بالمؤسسة، لتميزها في مجال الصحافة الرقمية والبورقية وسرعة نقل الخبر ، وتحري الدقة بالإضافة إلى دورها الوطني في تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض القراء ،وعدم الإلتفات إلى الشائعات المغفردة ، وعدم تهويل الأحداث، وتضخيم الحقائق والتصدي للإشاعات وعدم نشر الأخبار إلا من مصادر موثوقة .

 


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