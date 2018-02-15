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محافظ قنا يشهد التجربة العملية لتنفيذ منظومة كاميرات الرصد الميدانى

الخميس، 15 فبراير 2018 06:25 م
محافظ قنا يشهد التجربة العملية لتنفيذ منظومة كاميرات الرصد الميدانى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا


قنا - هند المغربي
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شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، التجربة العملية لتنفيذ منظومة كاميرات الرصد الميدانى بميدان مسجد ناصر والمطرانية الأرثوذكسية بمدينة قنا، وذلك بمرافقة اللواء أيمن السيسى سكرتير عام المحافظة.

وذكر الهجان أنه يتم تنفيذ المنظومة، تحت إشراف القوات المسلحة، وأن تكلفتها المالية تصل إلى 81 مليون و697 ألف جنيه، وذلك لمتابعة الحالة الأمنية بكافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة والأماكن الحيوية، وربطها بغرفة تحكم رئيسية للوقوف على حالة الشارع أولا بأول .

وأوضح الهجان أنه سوف يستخدم تكنولوجيا الحفر الضيق لتركيب كابلات الفيبر الخاصة بالكاميرات، وذلك للحفاظ على البنية التحتية والرصف.


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