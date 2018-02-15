محافظ قنا يشهد التجربة العملية لتنفيذ منظومة كاميرات الرصد الميدانى

محافظ قنا يشهد التجربة العملية لتنفيذ منظومة كاميرات الرصد الميدانىالخميس، 15 فبراير 2018 06:25 م
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - هند المغربي
إضافة تعليق
شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، التجربة العملية لتنفيذ منظومة كاميرات الرصد الميدانى بميدان مسجد ناصر والمطرانية الأرثوذكسية بمدينة قنا، وذلك بمرافقة اللواء أيمن السيسى سكرتير عام المحافظة.
وذكر الهجان أنه يتم تنفيذ المنظومة، تحت إشراف القوات المسلحة، وأن تكلفتها المالية تصل إلى 81 مليون و697 ألف جنيه، وذلك لمتابعة الحالة الأمنية بكافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة والأماكن الحيوية، وربطها بغرفة تحكم رئيسية للوقوف على حالة الشارع أولا بأول .
وأوضح الهجان أنه سوف يستخدم تكنولوجيا الحفر الضيق لتركيب كابلات الفيبر الخاصة بالكاميرات، وذلك للحفاظ على البنية التحتية والرصف.
إضافة تعليق
ممثل هيئة عمليات الجيش: نحافظ على قواعد وضوابط ومعايير حقوق الإنسان ونوفر الحماية الكاملة للمدنيين بالعملية سيناء 2018.. المرحلة الأولى تمثلت فى التخطيط والتجهيز للتنفيذ.. والإرهابيون خططوا لخلق بؤرة بسيناء
حياتى أحلى مع "اليوم السابع".. حكاية 10 أسر تحولت حياتهم من الجحيم للنعيم فور نشرها.. محمود يمشى على قدمه بعد معاناة 30 عاما.. صباح: شكرا غيرتوا حياتى.. وقلب الطفلة جنا ينبض بعملية بـ50 ألف جنيه.. فيديو وصور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة