محافظ القاهرة: جميع مشروعات تسكين العشوائيات تنتهى هذا العام





كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بأن موازنة المحافظة بلغت 6.768 مليار جنيه للعام الحلي 2017/2018 بلغ منهم 501 مليون جنيه من موازنة الدولة بالإضافة إلة 306 ملايين جنيه مخصصة للخدمات والباقى بحوالى 5.9 مليار جنيه تمويل ذاتى من صندوق الخدمات ومصادر أخرى مثل صندوق تحيا مصر وصندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية، بمقر ديوان عام المحافظة، أن هناك خطة استراتجية للمحافظة للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنه بالقاهرة طبقا لتوجهات رئيس الجمهورية فى القضاء على العشوائيات الخطرة خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن القاهرة تضم 49 منطقة عشوائية غير آمنة وتقوم المحافظة بإقامة مجتمعات سكانية جديدة لسكانها لنقلها إليهم منهم 7 مشروعات حاليا سينتهى العمل بها خلال هذا العام ويبلغ مجموع وحداتهم أكثر من 42 ألف وحدة سكنية وهم مشروعات الأسمرات المرحلة الثالثة بتكلفة مليار و400 مليون جنيه على مساحة 60 فدان أقيم بها 124 عماره بإجمالى 7440 وحدة سكنية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وكذلك مشروع المحروسة 1و2 على مساحة 51 فدان بالسلام بقيمة إجمالية حوالى 900 مليون جنيه ويضموا 4832 وحدة سكنية وأشرفوا على الانتهاء، ومشروع مؤسسة معا بالتعاون مع المجتمع المدني ولقد أوشكت المرحلة الأولي علي الانتهاء بتوصيل المرافق التي تتحملها المحافظة وتضم 1104 وحدة سكنية وتم وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية وتضم 3302 وحدة سكنية وتقوم المحافظة بتوصيل المرافق لها ايضا ، وكذلك مشروع أهالينا والمقام بالتعاون مع المنطقة المركزية العسكرية بمساهمات المجتمع المدني ويضم 25 عمارة بها 1064 وحدة سكنية علي مساحة 11 فدان مخصصة من محافظة القاهرة بالإضافة إلي مشروع روضة السيدة تل العقارب سابقا ويضم 815 وحدة سكنية و334 محل وقد تم نقل السكان إلى مدينة 6 أكتوبر بالاستضافة المشروع وإعادة تسكينهم .

وأضاف محافظ القاهرة، أن هناك مشروعين يتم تنفيذهم بالتعاون مع إدارة الأشغال العسكرية أولهم بمنطقة الشهبة ووادي فرعون ويضم 1610 وحدة سكنية بتكلفة 600 مليون جنيه بتحويل من صندوق تطوير العشوائيات والأخري بمنطقة الخياله ويضم 42 عماره بإجمالي 5220 وحدة بتكلفة حوالي 900 مليون جنيه.

حضر الإجتماع الذى ترأسه اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية ، المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة واللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية واللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة واللواء حمدي الجزار الأمين العام للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية.

ويأتى الإجتماع للتعرف علي أهم المشروعات الجاري تنفيذها بكل محافظة والمشكلات المتزامنة والاستفادة من تجارب المحافظات الأخرى ونقل الخبرات في مواجهة المعوقات وتوفير الموارد.