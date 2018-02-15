محافظ البحر الأحمر يوجه رؤساء المدن بالاستعداد لمواجهة الأمطار المحتملة

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وجه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله رؤساء المدن وإدارة الأزمات بالمحافظة بالتنسيق واتخاذ ما يلزم من تدابير ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار المحتمل سقوطها اليوم على مدن المحافظة.

وذكر بيان لغرفة عمليات المحافظة أن هيئة الأرصاد الجوية أفادت باحتمال سقوط أمطار اليوم على سلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تم إخطار كل الجهات المعنية وإدارة الأزمات بالمحافظة للتنسيق واتخاذ ما يلزم من تدابير، وتجهيز كل المعدات اللازمة لمجابهة الأمطار المحتملة مع تشكيل غرف عمليات بالمدن للمتابعة والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.