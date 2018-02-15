محافظ أسوان: التقاعس عن المشاركة بانتخابات الرئاسة "خيانة للوطن"الخميس، 15 فبراير 2018 03:00 ص
اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق
وصف اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، التقاعس عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بـ"خيانة الوطن".
وقال محافظ أسوان، فى بيان له، إن التقاعس عن هذا الواجب يعتبر بمثابة خيانة للوطن وتخاذل لدورنا تجاه مستقبل أبنائنا، مؤكداً على ضرورة وأهمية نزول جموع المواطنين أمام المقار واللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة لاختيار من يمثلهم، لأن ذلك يمثل قيمة كبيرة لكل منا.
وأشار اللواء حجازى، إلى أن مكانة الدول تقاس بمدى مشاركة شعبها فى انتخاب رئيسها بحرية وديمقراطية كاملة، كما أن ذلك يساهم بشكل مباشر أيضاً فى رفع مستوى الإنتاج والاقتصاد لوطننا لنشارك جميعا فى بناء مستقبل مصرنا الحبيبة.
إضافة تعليق
بالأرقام.. إقبال غير متوقع على قرعة الأراضى التكميلية.. أعداد المتقدمين على الإسكان الاجتماعى 200% بإجمالى 60 ألف مواطن.. و60% على قطع المتميز و50% على الأراضى الأكثر تميزا.. واليوم آخر موعد للتقديم
صور.. "احترس أمريكا غير أمنة".. حادث إطلاق نار جديد فى الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين داخل بمدرسة بولاية فلوريدا.. الشرطة تعتقل مسلح بعد عمليات كر وفر.. وترامب يصف الحادث بـ"الرهيب"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة