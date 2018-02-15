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محافظ أسوان: التقاعس عن المشاركة بانتخابات الرئاسة "خيانة للوطن"

الخميس، 15 فبراير 2018 03:00 ص
محافظ أسوان: التقاعس عن المشاركة بانتخابات الرئاسة "خيانة للوطن" اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان


أسوان – عبد الله صلاح
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وصف اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، التقاعس عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بـ"خيانة الوطن".
 
وقال محافظ أسوان، فى بيان له، إن التقاعس عن هذا الواجب يعتبر بمثابة خيانة للوطن وتخاذل لدورنا تجاه مستقبل أبنائنا، مؤكداً على ضرورة وأهمية نزول جموع المواطنين أمام المقار واللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة لاختيار من يمثلهم، لأن ذلك يمثل قيمة كبيرة لكل منا.
 
وأشار اللواء حجازى، إلى أن مكانة الدول تقاس بمدى مشاركة شعبها فى انتخاب رئيسها بحرية وديمقراطية كاملة، كما أن ذلك يساهم بشكل مباشر أيضاً فى رفع مستوى الإنتاج والاقتصاد لوطننا لنشارك جميعا فى بناء مستقبل مصرنا الحبيبة.
 
 

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