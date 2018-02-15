محافظة شمال سيناء تعلن التنسيق لعودة أهالى شمال سيناء العالقين خارجها





شمال سيناء محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء قبل قليل فى بيان لها، بدء إجراءات التنسيق لعودة الأهالى العالقين خارجها ولايستطيعون دخول المحافظة نظرا للاوضاع الأمنية التى تشهدها .

وجاء فى بيان المحافظة "علي المواطنين من محافظة شمال سيناء ومتواجدين الآن خارج نطاق المحافظة، ويريدون العودة إلى محل إقامتهم بالمحافظة تسجيل بياناتهم من خلال الرابط التالي