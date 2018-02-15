محافظة شمال سيناء تعلن التنسيق لعودة أهالى شمال سيناء العالقين خارجها

فى بيان رسمى..
محافظة شمال سيناء تعلن التنسيق لعودة أهالى شمال سيناء العالقين خارجهاالخميس، 15 فبراير 2018 09:37 م
محافظة شمال سيناء - أرشيفية
شمال سيناء محمد حسين
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أعلنت محافظة شمال سيناء قبل قليل فى بيان لها، بدء إجراءات التنسيق لعودة الأهالى العالقين خارجها ولايستطيعون دخول المحافظة نظرا للاوضاع الأمنية التى تشهدها .
وجاء فى بيان المحافظة "علي المواطنين من محافظة شمال سيناء ومتواجدين الآن خارج نطاق المحافظة، ويريدون العودة إلى محل إقامتهم بالمحافظة تسجيل بياناتهم من خلال الرابط التالي
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