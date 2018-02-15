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مجهولون يخطفون طفلا من أمام مدرسة.. وأمن القليوبية يحدد الجناة

الخميس، 15 فبراير 2018 11:11 م
مجهولون يخطفون طفلا من أمام مدرسة.. وأمن القليوبية يحدد الجناة الطفل المخطوف


القليوبية نيفين طه
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تكثف أجهزة أمن القليوبية جهودها لضبط مجهولين اختطفوا طفلا أثناء ذهابه اليوم إلى المدرسة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت إخطارا بورود بلاغ إلى مركز الخانكة، بخطف مجهولين الطفل "حمادة أ.ب” أثناء ذهابه اليوم إلى المدرسة، وبعد تضييق الخناق عليهم تركوه قرب الطريق الدائرى.

وبانتقال العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، تبين أن المتهمين أوقفوا السيارة التى كانت تنقل المجنى عليه إلى المدرسة، واختطفوه وفروا هاربين.

وأشار سائق السيارة التى كان يستقلها المجنى عليه أثناء ذهابه للمدرسة أن شخصين أحدهما ملثم معهما سلاح نارى واستوقفوا السيارة واختطفوا الطفل.

وجه اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، بسرعة ضبط مرتكبى الواقعة، تم تشكيل فريق بحثى برئاسة اللواء محمد الألفى مدير ادارة البحث الجنائى، وجار فحص عدد من المشتبه بهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1532 إدارى مركز الخانكة .

من جانبه أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، أن الجناة بعد تضييق الخناق عليهم فور إبلاغ أهلية الطفل ، تركوه بالقرب من الطريق الدائرى، مشيرا إلى أنه تم تحديد مرتكبى الواقعة وسيتم ضبطهم خلال ساعات.

 


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