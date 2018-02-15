video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 فبراير 2018 09:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلس الوزراء العراقى يناقش أزمة شح المياه فى البلاد

الخميس، 15 فبراير 2018 07:41 م
مجلس الوزراء العراقى يناقش أزمة شح المياه فى البلاد حيدر العبادى


كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

عقد مجلس الوزراء العراقى جلسته الاعتيادية اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادى.

وقدّم مجلس الوزراء العراقى عرضاً كاملا عن مؤتمر إعادة إعمار العراق الذى عقد فى الكويت، واستكمالا للنجاح الذى تحقق فقد وجه مجلس الوزراء بعقد اجتماعات مع السفراء والمؤسسات وممثلى المنظمات الدولية للبدء بتفعيل التعهدات المالية بداية الأسبوع المقبل.

وشدد مجلس الوزراء العراقى على متابعة التفاوض مع الشركات العالمية والوطنية، لبدء التعاقد معها حول الفرص الاستثمارية المعلنة خلال شهر مارس من هذا العام وتقديم التسهيلات، ووافق مجلس الوزراء عليها.

وناقش مجلس الوزراء العراقى موضوع شح المياه الذى تتعرض له العديد من الدول ومنها العراق، والإجراءات التى تم اتخاذها حكوميا لمعالجته.

وصوّت المجلس على تمديد صيانة سد الموصل، وتم التصويت على إعادة إعمار مصفى بيجى.

وصوّت مجلس الوزراء العراقى خلال جلسته على اتفاقية قرض مشروع صندوق التنمية الاجتماعية.

كما قرر مجلس الوزراء منح مخصصات إلى منسوبى هيئة المنافذ الحدودية.

وصوّت المجلس ايضا على تعديل تعليمات الساعات الاضافية لموظفي مفوضية الانتخابات.

وصوّت مجلس الوزراء على تخصيص درجات وظيفية الى وزارة الصحة لغرض تعيين الخريجين من الاختصاصات الطبية من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية حصرا المشمولين بقانون التدرج الوظيفي للعام الدراسي 2016 – 2017.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق يبدأ رحلة الـ100 مليار لإعادة الإعمار بالحرب على الفساد.. الكويت تدعم بغداد بمليارى دولار.. حيدر العبادى: نجحنا فى إعادة 2.5 مليون نازح.. والاستثمار كفيل بتحقيق التنمية

العراق

اخبار العراق

مجلس الوزراء العراقى

الحكومه العراقيه



لا تفوتك
رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين يقدم استقالته (تحديث)

رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين يقدم استقالته (تحديث)

هدف محمد صلاح أمام بورتو يعزز صدارته لترتيب هدافى الفراعنة فى أوروبا

هدف محمد صلاح أمام بورتو يعزز صدارته لترتيب هدافى الفراعنة فى أوروبا

ممثل هيئة عمليات الجيش: نحافظ على قواعد وضوابط ومعايير حقوق الإنسان ونوفر الحماية الكاملة للمدنيين بالعملية سيناء 2018.. المرحلة الأولى تمثلت فى التخطيط والتجهيز للتنفيذ.. والإرهابيون خططوا لخلق بؤرة بسيناء

ممثل هيئة عمليات الجيش: نحافظ على قواعد وضوابط ومعايير حقوق الإنسان ونوفر الحماية الكاملة للمدنيين بالعملية سيناء 2018.. المرحلة الأولى تمثلت فى التخطيط والتجهيز للتنفيذ.. والإرهابيون خططوا لخلق بؤرة بسيناء

حياتى أحلى مع "اليوم السابع".. حكاية 10 أسر تحولت حياتهم من الجحيم للنعيم فور نشرها.. محمود يمشى على قدمه بعد معاناة 30 عاما.. صباح: شكرا غيرتوا حياتى.. وقلب الطفلة جنا ينبض بعملية بـ50 ألف جنيه.. فيديو وصور

حياتى أحلى مع "اليوم السابع".. حكاية 10 أسر تحولت حياتهم من الجحيم للنعيم فور نشرها.. محمود يمشى على قدمه بعد معاناة 30 عاما.. صباح: شكرا غيرتوا حياتى.. وقلب الطفلة جنا ينبض بعملية بـ50 ألف جنيه.. فيديو وصور

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار غدا.. والأمطار تصل حد السيول بجنوب الصعيد

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار غدا.. والأمطار تصل حد السيول بجنوب الصعيد

مصادر: عبد المنعم أبو الفتوح متورط فى مخطط مسلح لإعادة الإخوان للحكم

مصادر: عبد المنعم أبو الفتوح متورط فى مخطط مسلح لإعادة الإخوان للحكم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة