مجلس الوزراء العراقى يناقش أزمة شح المياه فى البلاد





كتب أحمد جمعة

عقد مجلس الوزراء العراقى جلسته الاعتيادية اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادى.

وقدّم مجلس الوزراء العراقى عرضاً كاملا عن مؤتمر إعادة إعمار العراق الذى عقد فى الكويت، واستكمالا للنجاح الذى تحقق فقد وجه مجلس الوزراء بعقد اجتماعات مع السفراء والمؤسسات وممثلى المنظمات الدولية للبدء بتفعيل التعهدات المالية بداية الأسبوع المقبل.

وشدد مجلس الوزراء العراقى على متابعة التفاوض مع الشركات العالمية والوطنية، لبدء التعاقد معها حول الفرص الاستثمارية المعلنة خلال شهر مارس من هذا العام وتقديم التسهيلات، ووافق مجلس الوزراء عليها.

وناقش مجلس الوزراء العراقى موضوع شح المياه الذى تتعرض له العديد من الدول ومنها العراق، والإجراءات التى تم اتخاذها حكوميا لمعالجته.

وصوّت المجلس على تمديد صيانة سد الموصل، وتم التصويت على إعادة إعمار مصفى بيجى.

وصوّت مجلس الوزراء العراقى خلال جلسته على اتفاقية قرض مشروع صندوق التنمية الاجتماعية.

كما قرر مجلس الوزراء منح مخصصات إلى منسوبى هيئة المنافذ الحدودية.

وصوّت المجلس ايضا على تعديل تعليمات الساعات الاضافية لموظفي مفوضية الانتخابات.

وصوّت مجلس الوزراء على تخصيص درجات وظيفية الى وزارة الصحة لغرض تعيين الخريجين من الاختصاصات الطبية من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية حصرا المشمولين بقانون التدرج الوظيفي للعام الدراسي 2016 – 2017.