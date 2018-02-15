مجلس الدولة: ندعم دور الجيش والشرطة فى مكافحة الاٍرهاب وتطهير سيناء





كتب أحمد عبد الهادى

أصدر مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، والمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام، وجميع المستشارين أعضاء المجلس الخاص ومجلس الدولة، اليوم الخميس، بيانًا يدعمون فيه ما تقوم به قواتنا المسلحة والشرطة فى الحرب ضد الإرهاب والتطهير فى سيناء.

كما دعا البيان للشد من أزر جنود القوات المسلحة، للقضاء على البؤر الإرهابية، وتطهير مصر من العناصر التكفيرية الإرهابية.