مجدي عبد الغني بالأقصر: إوعوا مؤتمر دعم الرئيس ينسيكم جون كأس العالم





الأقصر – أحمد مرعى

قال الكابتن مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر السابق، أن السنوات المقبلة بمصر ستعم عليها الخيرات بخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي الجادة، التي خيرها لكل مصري منذ ولادته حتي وفاته، مؤكداً ان جميع حضور مؤتمر دعم الرئيس بميدان أبو الحجاج بقلب مدينة الأقصر يحب مصر ويعشق ترابها.

وأضاف مجدي عبد الغني – في كلمته خلال مؤتمر دعم السيسي بالأقصر – أن التلاحم المميز بين أبناء الشعب المصري هو الركيزة التي يعتمد عليها الشعب لمواجهة أية أخطار من الخارج، والوحدة بين المسلمين والأقباط هو ما يجعل مصر لحمة واحدة وإيد واحدة ضد أي عدوان من الخارج، قائلاً: "نحمد ربنا علي الأمن الذي يعيش فيه الشعب المصري بعد أن شوفنا أيام سودة وماحدث فينا بعد ثورة يناير والتثبيت في الشارع، وانا لفيت العالم كله عمري ما لقيت زي البلد دي، لا يوجد بلد في العالم تساعد أبناؤها في كل أمور حياتهم"، مؤكداً أن مصر في مرحلة في منتهي الخطوة نكون أو لانكون، فمشاركتنا في الإنتخابات تعطي رسالة إيجابية للعالم أجمع.

وداعب مجدي عبد الغني حضور المؤتمر قائلاً:"إوعوا المؤتمر ده ينسيكم الجون بتاع كاس العالم، وكمان أن رايح رئيس بعثة وهكون أول رئيس بعثة يجيب جون في كاس العالم ومحمد صلاح يجيب فيها جون في كأس العالم".

كان شهد ميدان أبو الحجاج الأقصري بوسط مدينة الأقصر، مساء اليوم الخميس، مؤتمر جماهيري حاشد بحضور المئات من أبناء الصعيد، للإعلان عن دعم أبناء المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثانية، برعاية جمعية من أجل مصر.