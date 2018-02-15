مايا مرسى من المنيا: المرأة الصعيدية لديها وعى وستشارك بقوة بانتخابات الرئاسة





كتب محمود راغب

استمرارا للجولات التى تقوم بها الدكتور ة مايا مرسى رئيسه المجلس القومى للمرأة ضمن حملة " صوتك لمصر بكره" التى أطلقها المجلس فى جميع محافظات الجمهورية والتى تأتى فى ضوء استعدادات المجلس للانتخابات الرئاسية القادمة، زارت الدكتورة مايا مرسى اليوم، الخميس، محافظة المنيا لعقد اللقاء الإقليمى الثانى الذى يضم محافظات بنى سويف والفيوم وأسيوط والوادى الجديد بمشاركة اللواء عصام البدوى محافظ المنيا والدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، وسناء السعيد عضو المجلس، وعصام العلقمى سكرتير عام بنى سويف، وممتاز فهمى سكرتير عام محافظة الفيوم، وحضور عدد غفير من السيدات والرجال من هذه المحافظات.

وخلال كلمتها وجهت الدكتورة مايا مرسى الشكر للمحافظ على استضافة هذا اللقاء الاقليمى الهام، وأكدت أننا جميعا مسؤولون تجاه الوطن، وحثت السيدات على النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن صوتها أمانة، فهى خط الدفاع الثالث عن الوطن، مؤكدة أن المرأة الصعيدية لديها وعى وحب للوطن وأنها ستشارك وبقوة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتحث أهلها على النزول للمشاركة، موجهة التحية لجميع نساء مصر.

وأشارت مرسى إلى أننا نأمل بمشاركه مكثفة للسيدات فى الانتخابات خاصة فى محافظات الصعيد، وأن المجلس سيقوم بإطلاق حملات لطرق الأبواب بجميع المحافظات ضمن حملة صوتك لمصر بكره أوائل مارس القادم.

وأكد اللواء عصام البدوى محافظ المنيا على أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة، معبرا على ثقته فى أن المراة الصعيدية ستشارك وبكثافة، مؤكدا أن أهالى المنيا سيشاركون فى الانتخابات القادمة بكثافة وأن المراة المصرية ستكون فى طليعة المشاركين.

وأشار الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا أن الدستور أعطى الكثير من الحقوق للمراة منها حقها فى المشاركة والادلاء بصوتها فى الاستحقاقات السياسية ، مؤكدا أن المرأة فى الصعيد لها مكانة خاصة وعليها دور كبير، وحث السيدات على النزول والمشاركة فى الانتخابات المقبلة.

وفى كلمتها أشارت سناء السعيد عضوة المجلس إلى أن المرأة المصريه قادرة على صنع المستقبل وهى بطله المشهد السياسى مشيدة بدورها فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو و دورها فى الاستحقاقات السياسية، مشيرة إلى أننا نامل فى غد افضل لمصر وهو الدور الذى ستقوم به النساء، داعية الجميع للنزول والمشاركة.