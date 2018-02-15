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ليبيا: استمرار التحقيق فى حادث انقلاب ناقلة مهاجرين غير شرعيين

الخميس، 15 فبراير 2018 09:15 ص
ليبيا: استمرار التحقيق فى حادث انقلاب ناقلة مهاجرين غير شرعيين حافلة - أرشيفية


وكالات الأنباء
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أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فى العاصمة الليبية طرابلس أنه يتابع مستجدات واقعة انقلاب الشاحنة التى كانت تقل مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية، كانوا قادمين من منطقة بن وليد، جنوب غربى العاصمة الليبية طرابلس، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وذكر بيان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية على "فيس بوك"، اليوم الخميس، أن رئيس الجهاز العميد محمد بشر، توجه إلى مدينة بنى وليد، لمتابعة التحقيق فى واقعة انقلاب الشاحنة، التى أدت إلى وفاة 19 شخصا وإصابة 54 آخرين.

ولفت البيان إلى أنه تم نقل 16 من المصابين إلى مركز إيواء طريق السكة بفرع طرابلس لتلقى العلاج وتقديم المساعدات الطبية لهم، بينما تم تحويل 6 حالات لديهم كسور إلى طرابلس لتلقى العلاج".

ونقلت وكالة الأنباء الليبى (وال) عن مدير عام مستشفى بنى وليد محمد المبروك، قوله إن "إجمالى الناجين والمصابين بلغ 126 حالة بينهم 35 حالة مطلوب تحويلها إلى مشافى طرابلس، بينما يحتاج 7 منهم إلى عناية مركزة لإصابتهم بجروح بليغة، فيما كانت إصابات البقية بسيطة".


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