كوبا تدين استبعاد فنزويلا من قمة الأمريكيتين





هافانا (أ ف ب)

انتقدت كوبا الخميس، استبعاد فنزويلا من قمة الأمريكيتين التى ستنظم فى أبريل فى البيرو، ودانت "التدخل غير المقبول" من جانب دول المنطقة التى تطالب كراكاس ببرنامج زمنى جديد للانتخابات.

وقالت وزرة الخارجية الكوبية فى بيان إنها "تدين بشدة إعلان مجموعة دول المنطقة فى 13 فبراير فى ليما الذى يشكل تدخلا غير مقبول فى الشئون الداخلية" لفنزويلا و"ترفض بشكل قاطع قرار إعادة النظر فى مشاركة الحكومة الفنزويلية فى القمة الثامنة للأمريكيتين".

وكان وزراء خارجية مجموعة ليما التحالف الذى يضم 14 بلدا، طلبوا الثلاثاء من حكومة نيكولاس مادورو تحديد برنامج جديد للانتخابات بدلا من الاقتراع الرئاسى المبكر الذى سيجرى فى 22 أبريل.

وتدين مجموعة ليما منذ اشهر تشدد الحكومة الفنزويلية، وتستضيف بيرو فى 13 و14 أبريل قمة الأمريكيتين التى يحضرها رؤساء 35 دولة فى القارة ومنطقة الكاريبى، وقد أعلنت أن الرئيس مادورو "لن يكون موضح ترحيب" وطلبت منه الامتناع عن المشاركة فى الاجتماع.

وقالت الحكومة الكوبية إنه "من الوقاحة وغير المعقول أن يستخدم الآن ما سمى بانقطاع لا دستورى للنظام الديموقراطى، ذريعة فى بلد نظم قبل أشهر انتخابات بلدية وفى الأقاليم ولجمعية تأسيسية دعت إلى انتخابات رئاسية".

وذكرت ب"بالتضامن الثابت" للجزيرة الشيوعية مع فنزويلا و"الرئيس الدستورى نيكولاس مادورو".

وفنزويلا حليفة سياسية مهمة لكوبا وثانى شريك تجارى لها بعد الصين، وهى المصدر الرئيسى لتزويد الجزيرة بالنفط الذى تدفع هافانا ثمنه بخدمات يقدمها آلاف الاطباء.