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كنائس الأراضى المقدسة ترفض حضور حفل فى بلدية القدس بسبب خلاف ضريبى

الخميس، 15 فبراير 2018 06:26 م
كنائس الأراضى المقدسة ترفض حضور حفل فى بلدية القدس بسبب خلاف ضريبى المسجد الأقصى


القدس (أ ف ب)
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قرر مسئولون كنسيون فى القدس مقاطعة حفل استقبال تقيمه بلدية القدس الإسرائيلية بسبب خلاف ضريبى بين البلدية والكنائس الكبرى فى الأراضى المقدسة.

ويأتى الخلاف بعد قرار مفاجىء لمسؤولين بلديين إسرائيليين ببدء جباية الضرائب على الاملاك من المؤسسات المسيحية.

وأعلن الأب دافيد جرينيه، وهو مسئول فرانسيسكانى رفيع فى الأراضى المقدسة أن قرار الكنائس مقاطعة حفل استقبال العام الجديد الذى يقيمه رئيس البلدية الاسرائيلى نير بركات، هو "غير مسبوق".

وكانت البلدية أعلنت فى وقت سابق الشهر الجارى اعتزامها فرض جباية ضرائب الأملاك من أملاك الكنيسة التجارية، مشيرة إلى أن إعفاء المؤسسات الدينية ينطبق فقط على أماكن العبادة أو التعليم الدينى.

وفاجأت هذه الخطوة المسئولين الكنسيين، الذين أصدروا بيانا مشتركا الخميس، قائلين إن الاجراء "يخالف الموقف التاريخى بين الكنائس فى مدينة القدس المقدسة، والسلطات المدنية عبر القرون". 


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