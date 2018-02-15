فيديو.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار فى مدرسة بأمريكا لـ17 قتيلا





كتب محمد سعودى

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث إطلاق نار داخل مدرسة بولاية فلوريدا الأمريكية إلى 17 قتيلا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

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وقالت السلطات الأمريكية أن المسلح الذى نفذ الهجوم يبلغ من العمر 19 عاما فتح النار، مشيرة إلى أنه كان تلميذا فى المدرسة وقد تم فصله منها فى وقت سابق.

وأوضح قائد شرطة مقاطعة بروارد سكوت إسرائيل فى تصريحات صحفية إن المسلح يدعى نيكولاس كروز وكان تلميذا بالمدرسة لكنه فصل لأسباب تتعلق بالانضباط لم يحددها.

وفى حصيلة سابقة، أعلن مسئولون أمريكيون، مقتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات اطلاق نار داخل مدرسة ثانوية فى ولاية فلوريدا.

ووقعت الحادثة فى مدرسة مارجورى ستونمان دوجلاس الثانوية فى مدينة باركلاند التى تقع فى الجزء الجنوبى من الولاية، فيما اعتقلت الشرطة منفذ الهجوم الذى فتح النار داخل المدرسة، حسبما أعلن مكتب شريف مقاطة برووارد.

ووجه مكتب شريف مقاطة برووارد نداءً عبر تويتر دعا فيه المواطنين إلى "تجنب المنطقة"، فيما نصحت الشرطة الأساتذة والطلاب فى المبنى "بالبقاء محتمين فى الداخل حتى تصل إليهم الشرطة".