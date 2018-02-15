فى 23 معلومة.. تعرف على تفاصيل أزمة وقف برنامج "تكافل وكرامة" بالأقصر





الأقصر – أحمد مرعى

يعيش أكثر من 118 ألف مواطن من المسجلين بكشوف تكافل وكرامة أزمة حقيقية بمحافظة الأقصر منذ منتصف يناير الماضى، بسبب وقف معاشات تكافل وكرامة لدعم الأسر غير القادرة والفقراء بمختلف مدن المحافظة، وشمل القرار مختلف مدن وقرى المحافظة لتنفيذ تعليمات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بمراجعة وتنقية كافة الكشوف بمختلف أنحاء الجمهورية، وأعلن وكيل تضامن الأقصر أحمد عبيد الشاذلى أنه تم الكشف عن وجود تلاعب كبير فى بطاقات الصرف للمواطنين وإدخال أقارب وأبناء الموظفين بالوحدات الإجتماعية بالمحافظة فى المشروع بالمخالفة للقانون.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع"، فى معلومات للقراء تفاصيل الأزمة منذ بدايتها وأسبابها والنتائج التى توصل إليها تنقية الكشوف وموعد نهايتها:

1. أول قرار صدر فى 16 يناير بوقف بعض المساعدات فى عدد من المراكز لتنقية الكشوف

2. بعد اكتشاف تلاعب كبير في أسماء المستحقين قرر محافظة الأقصر وقف البرنامج بمدينتى الزينية وإسنا

3. وكيل تضامن الأقصر أكد أن ما يجرى عمليات تنقية وفحص كاملة للكشوف للتأكد من كافة المستحقين

4. يجرى فصل بطاقات البرنامج من غير المستحقين الذين تمت إضافتهم بالمخالفة للقانون مؤخراً بعدد من القرى بمحسوبية من مسئولين وقيادات بتلك الوحدات وغيرها

5. محافظة الأقصر تصرف معاشات برنامج تكافل وكرامة لحوالى 118 ألف حالة شهرياً

6. وكيل تضامن الأقصر أعلن انتهاء عملية تنقية الكشوف فى آواخر شهر فبراير الجارى

7. الحالات التى تم فحصها وتأكدت من حقها فى الحصول على الدعم يتم توجيهها لأن تصرف معاشها بصورة طبيعية وبأثر رجعى

8. تم إصدار قرارات بتجميد صرف بعض المساعدات الخاصة بالبرنامج لعدد من أقارب مسئولين بالوحدات الاجتماعية

9. من يثبت من خلال الفحص عدم ىستحقاقه سيتوجب عليه إعادة كل ما تم صرفه ويواجه عقوبات صارمة

10. تضامن الأقصر رصدت تجاوزات من المواطنين عبر إدخال بيانات غير سليمة وغير دقيقة بالبرنامج وإدراج عدد من المواطنين غير المستحقين

11. عمليات المراجعة تشمل الفحص للكشوف والأوراق وإجراء الكشف الطبى الوظيفى المميكن خلال شهرى يناير وفبراير 2018

12. محافظ الأقصر محمد بدر قرر تغيير مسئولين أربعة وحدات اجتماعية لوجود مخالفات

13. قرر المحافظ تكليف محمود عبد السميع مهدى للقيام بأعمال مدير إدارة أرمنت الاجتماعية

14. قرر المحافظ تكليف أحمد محمد الشريف للقيام بأعمال مدير إدارة الأقصر الاجتماعية

15. قرر المحافظ تكليف أحمد عبد الحميد عباس للقيام بأعمال مدير إدارة الزينية الاجتماعية

16. قرر المحافظ تكليف محمود ابراهيم الضوى للقيام بأعمال مدير إدارة إسنا الاجتماعية

17. مديرية التضامن والوحدات الاجتماعية ستقوم بصورة دورية بإجراء تحقيقات ميدانية ومراجعة بيانات المستفيدين من المعاشات الضمانية حتى يتم استبعاد غير المستحقين.

18. شروط المعاش تشمل ألا يكون لدى الحالات التى تصرف المعاش الضمانى حيازة زراعية أو ممتلكات خاصة أو عقارات

19. مستحقو معاش الضمان هم الفئات الفقيرة والأسر الأكثر احتياجاً

20. التحقيقات الميدانية من أوراق المستفيدين تتم عبر إدارة الرقابة والمتابعة بالمديرية وإدارة الضمان وأقسام الضمان

21. محافظ الأقصر قال للأهالى أن أعمال مراجعة وتنقية الكشوف للبرنامج جاء بعد وجود مخالفات كبيرة تعدت ملايين الجنيهات

22. المحافظة شكلت لجان "المسائلة المجتمعية" على مستوى كل وحدة اجتماعية لمتابعة المتقدمين للاستفادة من "مشروع تكافل وكرامة"

23. انتهت مديرية التضامن مؤخراً من تدريب 56 لجنة مسائلة مجتمعية فى مختلف أنحاء المحافظة على أعمال الرقابة والمتابعة فى المديرية