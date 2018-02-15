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فريق طبى ينجح فى إجراء جراحة تمدد شريانى منفجر بالمخ بمستشفى مبرة مصر القديمة

الخميس، 15 فبراير 2018 03:57 م
فريق طبى ينجح فى إجراء جراحة تمدد شريانى منفجر بالمخ بمستشفى مبرة مصر القديمة مخ الانسان - أرشيفية


كتب وليد عبد السلام
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أجرت مستشفى مبرة مصر القديمة أحد مستشفيات المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة جراحة شديدة التعقيد لغلق تمدد شريانى منفجر بالمخ.

 وقامت المستشفى باستقبال الحالة وهى تعانى من تدهور فى درجة الوعى ونزيف تحت الأم العنكبوتيه واستغرقت الجراحة الميكروسكوبية 6 ساعات تم فيها غلق التمدد الشريانى المزدوج بمشابك من مادة التيتانيوم.

وأجرى القسطرة المخية فريق طبى متخصص مكون من الدكتور أحمد الشريف استشارى جراحة المخ والأعصاب والدكتور أحمد الغيطى  أخصائى جراحة المخ والأعصاب وجارى استكمال علاج الحالة بالرعاية المركزة الجديدة بالمستشفى .

جدير بالذكر قيام الدكتور علاء عوض، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية والدكتور شريف مطاوع  مدير عام المؤسسة العلاجية بتشغيل تجريبي لرعاية مركزة جديدة لمستشفى مبرة مصر القديمة مكونة من 13 سرير لتصل آسرة الرعايات بالمستشفى لـ 49 سرير رعاية منقسمة إلى (مركزة – قلب – قلب مفتوح ) .


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الصحة

مبرة مصر القديمة

مستشفى



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