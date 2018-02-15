غرفة التجارة: وفد أوزبكستان يسعى لعقد شراكات للتصنيع المشترك فى مصر





كتب هانى الحوتى

قال السفير عثمانوف أيبك سفير جمهورية أوزبكستان بمصر، إن زيارة وفد من رجال الأعمال الأوزبكستانيين لمصر تعد الزيارة الأولى منذ 5 سنوات، مشيراً إلى أن الوفد يتطلع لتعزيز فرص التعاون فى مجالات الاستثمار والتجارة فى قطاع الإلكترونيات من خلال عقد شراكات مع رجال الأعمال المصريين بهدف التصنيع المشترك والتصدير لأسواق إفريقيا.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الأزوبكستانى بالقاهرة بحضور وفد من رجال الأعمال الأوزبكستانيين بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الخميس، بمقر الأخيرة بالجيزة.

وأضاف أيبك، أن الوفد يضم كبرى الشركات العاملة فى مجالات تصنيع الأجهزة المنزلية والكابلات والأسلاك الكهربائية ومحطات توليد الطاقة الشمسية والأجهزة الموفرة للطاقة والمحولات وكابلات الطاقة ذات الجهد العالى والمتوسط، مشيراً إلى أن السفارة تعتزم تنظيم عدد من الزيارات المتخصصة لوفود من رجال الأعمال الأوزبكستانيين لمصر فى مختلف القطاعات لبحث عقد شراكات وإقامة مشروعات مشتركة خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد أسلام نائب رئيس الشركة القابضة الأوزبكية للألكترونيات، إن الشركة القابضة تضم 60 شركة تعمل فى مجالات تصنيع الالكترونيات وتصدر لأكثر من 20 دولة، معلناً عن رغبة بلاده فى الدخول إلى السوق المصرية من خلال التصنيع المشترك والاستيراد والتصدير إلى مختلف الدول وفى مقدمتها السوق الافريقية.

وأكد حمدى أبو العينين، رئيس غرفة الصناعة والتجارة الأوزبكية بمصر، أن الوفد يسعى لعقد شراكات للتصنيع المشترك فى مصر بهدف التصدير إلى الأسواق الإفريقية، لافتا إلى الوفد يأتى بالتزامن مع تنظيم سلسلة الزيارات لوفود متخصصة فى مختلف القطاعات إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبو العينين، أن الوفد الأوزبكستانى والذى يعمل فى قطاعات الإلكترونية عقد سلسلة من الاجتماعات مع غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات وكذلك زيارات عمل لبعض المصانع المصرية للتعرف على احتياجات السوق المحلى وإمكانية التصنيع المشترك لغزو أسواق افريقيا.

وقال محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيارة الوفد الأوزبكستانى لمصر هامة جداً وتمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، مشيراً إلى أن الامتيازات التى أقرها قانون الاستثمار الجديد كان لها أثر كبير فى جذب أنظار المستثمرين الأجانب لمصر.

وأضاف يوسف، أن زيارة رجال الأعمال الأوزبكستانيين تأتى ضمن سلسلة من الزيارات لوفود أجنبية مدرجة ضمن أجندة جمعية رجال الأعمال خلال الأيام المقبلة.

يأتى ذلك فيما وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون مع الشركة القابضة الأوزبكية لصناعة الالكترونيات تهدف إلى تبادل المعلومات حول فرص التجارة والاستثمار المشترك فى مجالات الالكترونيات كما نظمت الجمعية لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها الأوزبكستانية فى قطاعات الأجهزة الالكترونية.