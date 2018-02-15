غدا.. انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف "Career Summit"الخميس، 15 فبراير 2018 02:35 م
مؤتمر توظيف -أرشيفية
كتب حسن رمضان
إضافة تعليق
تنطلق غدا فعاليات ملتقى التوظيف "Career Summit"، هو أول وأكبر حدث فى مصر يؤهل لسوق العمل، حيث أنه سيساعد كل شخص على معرفة الوظيفة المناسبة له وكل المهارات والشهادات التى يحتاجها لكى يؤهل نفسه لها.
كما أن الملتقى سيساعد فى التعرف على مختلف المجالات، بمشاركة أكثر من 150 خبيرا فى مجالات مختلفة، سيكونون مصدر إلهام لإنجازات كبيرة فى وقت قصير، وسيساعد فى تحقيق شبكة علاقات كبيرة فى مجالات كثيرة.
الملتقى أيضًا سيتضمن الكثير من ورش العمل، والمحاضرات التى ستساعد فى التعرف على معلومات أكثر فى المجالات التى يحتاجها الشباب، كما يقام المؤتمر فى الحرم اليونانى بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير الساعة الواحدة ظهرا.
إضافة تعليق
ممثل هيئة عمليات الجيش: نحافظ على قواعد وضوابط ومعايير حقوق الإنسان ونوفر الحماية الكاملة للمدنيين بالعملية سيناء 2018.. المرحلة الأولى تمثلت فى التخطيط والتجهيز للتنفيذ.. والإرهابيون خططوا لخلق بؤرة بسيناء
حياتى أحلى مع "اليوم السابع".. حكاية 10 أسر تحولت حياتهم من الجحيم للنعيم فور نشرها.. محمود يمشى على قدمه بعد معاناة 30 عاما.. صباح: شكرا غيرتوا حياتى.. وقلب الطفلة جنا ينبض بعملية بـ50 ألف جنيه.. فيديو وصور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة