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غدا.. انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف "Career Summit"

الخميس، 15 فبراير 2018 02:35 م
غدا.. انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف "Career Summit" مؤتمر توظيف -أرشيفية


كتب حسن رمضان
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تنطلق غدا فعاليات ملتقى التوظيف "Career Summit"، هو أول وأكبر حدث فى مصر يؤهل لسوق العمل، حيث أنه سيساعد كل شخص على معرفة الوظيفة المناسبة له وكل المهارات والشهادات التى يحتاجها لكى يؤهل نفسه لها.

كما أن الملتقى سيساعد  فى التعرف على مختلف المجالات، بمشاركة أكثر من 150 خبيرا فى مجالات مختلفة، سيكونون مصدر إلهام لإنجازات كبيرة فى وقت قصير، وسيساعد فى تحقيق شبكة علاقات كبيرة فى مجالات كثيرة.

الملتقى أيضًا سيتضمن الكثير من ورش العمل، والمحاضرات التى ستساعد فى التعرف على معلومات أكثر فى المجالات التى يحتاجها الشباب، كما يقام المؤتمر فى الحرم اليونانى بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير الساعة الواحدة ظهرا.


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الجامعة الامريكية

ورش عمل لتوظيف

Career Summit



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