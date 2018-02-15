غادة والى تكرم المتعافين من تعاطى المخدرات بمستشفى الإسماعيلية العسكرى

غادة والى تكرم المتعافين من تعاطى المخدرات بمستشفى الإسماعيلية العسكرىالخميس، 15 فبراير 2018 04:49 م
غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تكرم غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج والتعاطى، بعد غد السبت، المتعافين من تعاطى المخدرات بمستشفى الإسماعيلية العسكرى، بعد اجتيازهم فترة العلاج وفقا للمعايير الدولية على مدار العام، ومن المقرر أن تستعرض الوزيرة ما تم إنجازه بشأن تقديم خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان.
وسيشهد اللقاء كل من اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، وعمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وقيادات الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، كما سيشهد اللقاء عرض فيلم تسجيلى بعنوان "سنة أولى تعافى"، يحكى قصص المتعافين من الإدمان وإبراز أضرار تعاطى المخدرات.
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