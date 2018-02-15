عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 11 ساعة

عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 11 ساعةالخميس، 15 فبراير 2018 06:45 م
المصريه للاتصالات
شمال سيناء - محمد حسين
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عادت قبل قليل خدمات الاتصالات والإنترنت لشمال سيناء بعد انقطاعها 11 ساعة متواصلة.
وقال مصدر بسنترال العريش الرئيسى، إن خدمات الاتصالات بين الشبكات الارضيّة والمحمولة والانترنت انتظمت مجددا بعد توقيفها نهارا وعادت للمناطق التى فصلت عنها.
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