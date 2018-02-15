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الخميس، 15 فبراير 2018 09:46 م
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عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 11 ساعة

الخميس، 15 فبراير 2018 06:45 م
عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 11 ساعة المصريه للاتصالات


شمال سيناء - محمد حسين
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عادت قبل قليل خدمات الاتصالات والإنترنت لشمال سيناء بعد  انقطاعها 11 ساعة متواصلة.
 
وقال مصدر بسنترال العريش الرئيسى، إن خدمات الاتصالات بين الشبكات الارضيّة والمحمولة والانترنت انتظمت مجددا بعد توقيفها نهارا وعادت للمناطق التى فصلت عنها.
 

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