ضبط 11 طن فراخ مجمدة منتهيه الصلاحية بأحد مجازر الدواجن بميت غمر





الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، ضبط 11 طن فراخ مجمدة فاسدة ومنتهيه الصلاحيه باحدى مجازر الدواجن الشهيرة بقريه اتميدة مركز ميت غمر.

وأشار المحافظ، أنه تم ضبط الواقعه فى اطار حمله مشتركه لقطاع مديريه التموين، ومباحث التموين، والطب البيطرى، والصحه، تم تنفيذها اليوم، باشراف العميد عبد الحميد الصيرفى، رئيس مباحث التموين، ابراهيم ابو الفتوح، وكيل وزارة التموين، رئيس مباحث ميت غمر، وأطباء ومسئولى الطب البيطرى والصحه بالدقهلية.

وأوضح وكيل وزارة التموين، ان الضبطيه المشار اليها كانت قد تم تجميعها من قبل صاحب المجزر وتفكيكها مرة أخرى وتقسيمها الى أوراك وصدور وتعبئتها مرة أخرى فى أكياس جديدة وشكل جديد وكتابة تاريخ صلاحية جديد عليها لإعادة طرحها فى الأسواق، وتم تحرير المحضر بالواقعة.

وامر محافظ الدقهلية، التحفظ على الكميات المضبوطة من الدجاج واحاله الواقعه للنيابة.