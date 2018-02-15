ضبط شخص قام بالتشهير بآخر وزوجته على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك

ضبط شخص قام بالتشهير بآخر وزوجته على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوكالخميس، 15 فبراير 2018 11:49 م
المتهم بعد ضبطه
أسيوط - هيثم البدرى
إضافة تعليق
القى ضباط مركز شرطة ابوتيج القبض على شخص ،قام بالتشهير بأخر وزوجته على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".
كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير امن أسيوط تلقى اخطارا يفيد تمكن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبو تيج من ضبط "م. و. و "حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ومقيم دائرة المركز وبحوزته جهاز كمبيوتر و راوتر اتصالات بناء على قرار النيابة العامة بشأن شكوي " س. م. ت " المقيم بندر أبوتيج،لقيام المتهم بالإساءة له وزوجته والتشهير لسمعتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
إضافة تعليق
تفاصيل إطلاق نار قرب كمين شرطة بالعدوة . سيارتى دفع رباعى هاجمت الكمين على الطريق الصحراوى الغربى وتعامل الأفراد الكمين معهما دون وقوع إصابات.. مصدر أمنى: ضبط سيارة المشتبه بهم والقبض على قائدها
تعديلات تشريعية جديدة لدعم الدولة فى حربها على الإرهاب.. الحكومة توافق على تغليظ عقوبة بعض الجرائم بقانون مكافحة الإرهاب والمنشأت السياحية والمرور.. ونواب بالبرلمان: لن نتوانى عن إقرارها بمجرد إرسالها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة