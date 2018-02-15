ضبط شخص قام بالتشهير بآخر وزوجته على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك





أسيوط - هيثم البدرى

القى ضباط مركز شرطة ابوتيج القبض على شخص ،قام بالتشهير بأخر وزوجته على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير امن أسيوط تلقى اخطارا يفيد تمكن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبو تيج من ضبط "م. و. و "حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ومقيم دائرة المركز وبحوزته جهاز كمبيوتر و راوتر اتصالات بناء على قرار النيابة العامة بشأن شكوي " س. م. ت " المقيم بندر أبوتيج،لقيام المتهم بالإساءة له وزوجته والتشهير لسمعتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.