ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية التموين بكفر الشيخ، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وبتوجيهات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، من ضبط عدد من المخالفين وتحرير عدد من المحاضر للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز، منها تحرير المحضر رقم 54 جنح أمن دولة ضد "ل.ع.م" لحيازته 9 زجاجات زيت منتهية الصلاحية.

كما حررت الحملة المحضر رقم 56 جنح أمن دولة ضد "م.ع.س" صاحب عيادة بيطرية بسيدى سالم، لحيازته 16 كيس بودرة مضاد حيوى زنة الواحدة 25 جراما، و6 عبوات بودرة مضاد حيوى، وعبوتين بيوتكس 5% جميعها منتهية الصلاحية.

كما حررت الحملة المحضر رقم 67 جنح أمن دولة ضد "خ.أ.ع" لحيازته جركن زيت طعام عبوة 20 لتر منتهية الصلاحية، وحررت 4 تقارير نقص وزن لـ"ه.م" نقص وزن بمقدار 13 جراما، ولـ"م.ع.ش" لنقص وزن 25 جراما، ولـ"و.ع.ع" لنقص وزن 12 جراما، ولـ"ن.أ.م" لنقص وزن 13 جراما.