ضبط سائق توك توك بحوزته أقراصا مخدرة بالمحلة

المتهم
الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق
تمكن النقيب مدحت صقر من قوة مديرية أمن الغربية، من ضبط سائق "توك توك" أثناء تواجده بميدان المشحمة أول المحلة، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالى بقصد الاتجار.
وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهم "محمد م م" سائق توك توك، مقيم فى أجا بالدقهلية، وبحوزته 30 قرص مخدر بقصد الاتجار، ومبلغ 2750 جنيها من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
إضافة تعليق
ممثل هيئة عمليات الجيش: نحافظ على قواعد وضوابط ومعايير حقوق الإنسان ونوفر الحماية الكاملة للمدنيين بالعملية سيناء 2018.. المرحلة الأولى تمثلت فى التخطيط والتجهيز للتنفيذ.. والإرهابيون خططوا لخلق بؤرة بسيناء
حياتى أحلى مع "اليوم السابع".. حكاية 10 أسر تحولت حياتهم من الجحيم للنعيم فور نشرها.. محمود يمشى على قدمه بعد معاناة 30 عاما.. صباح: شكرا غيرتوا حياتى.. وقلب الطفلة جنا ينبض بعملية بـ50 ألف جنيه.. فيديو وصور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة