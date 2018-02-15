ضبط سائق توك توك بحوزته أقراصا مخدرة بالمحلة





الغربية – عادل ضرة

تمكن النقيب مدحت صقر من قوة مديرية أمن الغربية، من ضبط سائق "توك توك" أثناء تواجده بميدان المشحمة أول المحلة، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالى بقصد الاتجار.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهم "محمد م م" سائق توك توك، مقيم فى أجا بالدقهلية، وبحوزته 30 قرص مخدر بقصد الاتجار، ومبلغ 2750 جنيها من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.