video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 فبراير 2018 06:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط سائق توك توك بحوزته أقراصا مخدرة بالمحلة

الخميس، 15 فبراير 2018 04:12 م
ضبط سائق توك توك بحوزته أقراصا مخدرة بالمحلة المتهم


الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق

تمكن النقيب مدحت صقر من قوة مديرية أمن الغربية، من ضبط سائق "توك توك" أثناء تواجده بميدان المشحمة أول المحلة، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالى بقصد الاتجار.
 
وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهم "محمد م م" سائق توك توك، مقيم فى أجا بالدقهلية، وبحوزته 30 قرص مخدر بقصد الاتجار، ومبلغ 2750 جنيها من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس فرد أمن بشركة خاصة بالبساتين 4 أيام لحيازته 900 قرص ترامادول

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

المحله



لا تفوتك
رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين يقدم استقالته (تحديث)

رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين يقدم استقالته (تحديث)

هدف محمد صلاح أمام بورتو يعزز صدارته لترتيب هدافى الفراعنة فى أوروبا

هدف محمد صلاح أمام بورتو يعزز صدارته لترتيب هدافى الفراعنة فى أوروبا

ممثل هيئة عمليات الجيش: نحافظ على قواعد وضوابط ومعايير حقوق الإنسان ونوفر الحماية الكاملة للمدنيين بالعملية سيناء 2018.. المرحلة الأولى تمثلت فى التخطيط والتجهيز للتنفيذ.. والإرهابيون خططوا لخلق بؤرة بسيناء

ممثل هيئة عمليات الجيش: نحافظ على قواعد وضوابط ومعايير حقوق الإنسان ونوفر الحماية الكاملة للمدنيين بالعملية سيناء 2018.. المرحلة الأولى تمثلت فى التخطيط والتجهيز للتنفيذ.. والإرهابيون خططوا لخلق بؤرة بسيناء

حياتى أحلى مع "اليوم السابع".. حكاية 10 أسر تحولت حياتهم من الجحيم للنعيم فور نشرها.. محمود يمشى على قدمه بعد معاناة 30 عاما.. صباح: شكرا غيرتوا حياتى.. وقلب الطفلة جنا ينبض بعملية بـ50 ألف جنيه.. فيديو وصور

حياتى أحلى مع "اليوم السابع".. حكاية 10 أسر تحولت حياتهم من الجحيم للنعيم فور نشرها.. محمود يمشى على قدمه بعد معاناة 30 عاما.. صباح: شكرا غيرتوا حياتى.. وقلب الطفلة جنا ينبض بعملية بـ50 ألف جنيه.. فيديو وصور

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار غدا.. والأمطار تصل حد السيول بجنوب الصعيد

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار غدا.. والأمطار تصل حد السيول بجنوب الصعيد

مصادر: عبد المنعم أبو الفتوح متورط فى مخطط مسلح لإعادة الإخوان للحكم

مصادر: عبد المنعم أبو الفتوح متورط فى مخطط مسلح لإعادة الإخوان للحكم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة