ضبط سائق تعدى على مدير مدرسة بالفيوم

اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم
الفيوم - رباب الجالي
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم سائق اتهمه مدير مدرسة بالتعدى عليه والتسبب فى إصابته أثناء تدخله لفض نزاع بين المتهم "السائق" وبين والدته التى تعمل سكرتيرة بالمدرسة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بورود بلاغ من سامح أ أ 48 سنة مدير مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بمدينة الفيوم لتضرره من رأفت أ 29 سنة سائق لقيامه بالتعدى عليه، وعلى بعض المدرسين بالضرب والسب داخل المدرسة وإحداث إصابته بجرح سطحى فى أذنه اليسرى أثناء محاولتهم فض نزاع بينه - السائق - وبين والدته جيهان م م 53 سنة سكرتيرة بالمدرسة بسبب خلافات مالية بينهما تم ضبط المتهم وتحرر محضر قيد برقم 2924 لسنة 2018 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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