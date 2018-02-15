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الخميس، 15 فبراير 2018 06:02 م
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ضبط المتهم بقتل سيدة بالدقهلية.. ويعترف: "اتهمتنى بسرقتها فخنقتها حتى ماتت"

الخميس، 15 فبراير 2018 04:43 م
ضبط المتهم بقتل سيدة بالدقهلية.. ويعترف: "اتهمتنى بسرقتها فخنقتها حتى ماتت" جثة- القبض على المتهم -أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى - الدقهلية شريف الديب
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نجحت أجهزة البحث الجنائى بالدقهلية، وقطاع الأمن العام، فى تحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل مواطنة بمنزلها فى منية النصر وسرقتها.
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل مواطنة تبلغ من العمر 45 سنة داخل منزلها بقرية ميت الخولى فى منية النصر، وسرقة قرطها الذهبى، حيث تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "عامل له معلومات جنائية مسجلة".
 
واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام لسابقة اتهامه بالشروع فى سرقتها وحبسه، حيث توجه لمنزلها وخنقها واستولى على قرطها الذهبى وبطاقة الرقم القومى الخاصة بها وخاتم بصمتها، وبإرشاده تم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
 
 

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