ضبط أصحاب شركة تلاعبا بالنظام الالكتروني لشركة واستوليا على 1.4 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مالكى إحدى الشركات لقيامهما بالتلاعب بنظام التشغيل الإلكترونى لإحدى شركات النقل الحديثة المتعاقدين معها والإستيلاء على أكثر من مليون جنيه بموجب بيانات وهمية .

جاء ذلك فى ضوء تكثيف الجهود الأمنية، لمواجهة الجرائم الإلكترونية، ومن بينها جرائم الإحتيال الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت ، حيث تبلغ من مسئولى إحدى شركات خدمات النقل الحديثة "عميلة إحدى البنوك " بتعرض نظام تشغيلها الإلكترونى للإختراق من قبل إحدى الشركات العميلة لديها والإستيلاء على مبلغ (1,471) مليون جنيه عن طريق الإحتيال والتلاعب بأوامر التحويل مما ألحق بها أضراراً مادية .

و من خلال عمليات الفحص الفنى وتكثيف التحريات أكدت جهود إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة أن شركة خدمات النقل الحديثة تعاقدت مع إحدى شركات النقل لإمدادها بالسيارات وسائقيها على أن تقوم الشركة الأخير ة بإجراء عمليات المقاصة الإلكترونية بين الشركة الأولى والسائقين بشأن سداد نسبة كل منهم من المبالغ المُحصلة من العملاء مقابل تنقلاتهم .

وأكدت المعلومات والتحريات قيام " عماد أ.ع" مدير وشريك بالشركة المشكو فى حقها ،و"مايكل س" مدير وشريك بنفس الشركة ، ومقيمان بمحافظة القاهرة باستغلال درايتهما بنظام التشغيل الإلكترونى لشركة خدمات النقل الحديثة ، وقاما بالدخول على الموقع الإلكترونى ل لشركة والتلاعب فى حسابات بعض العملاء وطلبا تحويل مبلغ (1,471 مليون جنيه ) كمستحقات السائقين عن الفترة من يوليو 2017 وحتى فبراير 2018 بالمخالفة للحقيقة إلى حساب شركتهما بإحد البنوك وصرفها لتلك المبالغ والإستيلاء عليها وإقتسامهم فيما بينهم .