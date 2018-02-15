ضبط أصحاب شركة تلاعبا بالنظام الالكتروني لشركة واستوليا على 1.4 مليون جنيه

ضبط أصحاب شركة تلاعبا بالنظام الالكتروني لشركة واستوليا على 1.4 مليون جنيهالخميس، 15 فبراير 2018 04:06 م
ضبط متهمين - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مالكى إحدى الشركات لقيامهما بالتلاعب بنظام التشغيل الإلكترونى لإحدى شركات النقل الحديثة المتعاقدين معها والإستيلاء على أكثر من مليون جنيه بموجب بيانات وهمية .
جاء ذلك فى ضوء تكثيف الجهود الأمنية، لمواجهة الجرائم الإلكترونية، ومن بينها جرائم الإحتيال الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت ، حيث تبلغ من مسئولى إحدى شركات خدمات النقل الحديثة "عميلة إحدى البنوك " بتعرض نظام تشغيلها الإلكترونى للإختراق من قبل إحدى الشركات العميلة لديها والإستيلاء على مبلغ (1,471) مليون جنيه عن طريق الإحتيال والتلاعب بأوامر التحويل مما ألحق بها أضراراً مادية .
و من خلال عمليات الفحص الفنى وتكثيف التحريات أكدت جهود إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة أن شركة خدمات النقل الحديثة تعاقدت مع إحدى شركات النقل لإمدادها بالسيارات وسائقيها على أن تقوم الشركة الأخيرة بإجراء عمليات المقاصة الإلكترونية بين الشركة الأولى والسائقين بشأن سداد نسبة كل منهم من المبالغ المُحصلة من العملاء مقابل تنقلاتهم .
وأكدت المعلومات والتحريات قيام "عماد أ.ع" مدير وشريك بالشركة المشكو فى حقها ،و"مايكل س" مدير وشريك بنفس الشركة ، ومقيمان بمحافظة القاهرة باستغلال درايتهما بنظام التشغيل الإلكترونى لشركة خدمات النقل الحديثة ، وقاما بالدخول على الموقع الإلكترونى للشركة والتلاعب فى حسابات بعض العملاء وطلبا تحويل مبلغ (1,471 مليون جنيه ) كمستحقات السائقين عن الفترة من يوليو 2017 وحتى فبراير 2018 بالمخالفة للحقيقة إلى حساب شركتهما بإحد البنوك وصرفها لتلك المبالغ والإستيلاء عليها وإقتسامهم فيما بينهم .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما ( حاسب آلى ، 2 هاتف محمول ، الإيصالات الدالة على قيام المتهمان بصرف المبالغ المستولى عليها خصماً من حساب الشركة المبلغة لدى أحد البنوك ) وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها تحوى المستندات الدالة على إرتكابهما الواقعة وبمواجهتهما إعترفوا بإرتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرت التحقيق .
إضافة تعليق
ممثل هيئة عمليات الجيش: نحافظ على قواعد وضوابط ومعايير حقوق الإنسان ونوفر الحماية الكاملة للمدنيين بالعملية سيناء 2018.. المرحلة الأولى تمثلت فى التخطيط والتجهيز للتنفيذ.. والإرهابيون خططوا لخلق بؤرة بسيناء
حياتى أحلى مع "اليوم السابع".. حكاية 10 أسر تحولت حياتهم من الجحيم للنعيم فور نشرها.. محمود يمشى على قدمه بعد معاناة 30 عاما.. صباح: شكرا غيرتوا حياتى.. وقلب الطفلة جنا ينبض بعملية بـ50 ألف جنيه.. فيديو وصور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة